Nico Cabré recordó sus comienzos en el programa ‘La ola está de fiesta’

martes 13 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Nicolás Cabré estuvo como invitado en “La Peña de Morfi”, el programa que capitanea los domingos Jey Mammon por Telefe.

A pedido del conductor, Cabré recordó cómo fue su ingreso al mundo de la televisión en 1990.

El actor relató que realizó su primer casting a los 10 años y quedó en el programa “La ola está de fiesta” de Flavia Palmiero.

“Caí en la Agencia y me mandaron a hacer un par de pruebas, nos hacían una coreo y teníamos que bailar”, rememoró. “Cuando arranqué, le decía a mi mamá que quería estar en la tele, quería estar en el programa de Flavia. Ese era mi objetivo, me quería divertir”.

Y completó, “la verdad que desde el principio no dije ‘quiero ser actor, esto es lo que me gusta’. No, yo quería divertirme, estar ahí y bailar. Era el típico nene histriónico que intentaba contar chistes”.