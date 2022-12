Luis Enrique reiteró su deseo de ver a Messi campeón del mundo

lunes 12 de diciembre de 2022 | 20:20hs.

En una entrevista con Ibai Llanos, Luis Enrique, ex entrenador de España, volvió a expresar su deseo de que Lionel Messi y la Selección Argentina sean los que finalmente levanten el titulo de la máxima cita del fútbol: el Mundial de Qatar 2022.

Si bien aseguró que entre los semifinales no ve ninguno que sea mejor que su selección, eligió a la Albiceleste como su favorita para el obtener la copa. "Soy muy malo haciendo predicciones, pero me gustaría por Leo Messi que pudiera levantar la copa. Se lo merece por todo lo que le ha dado al fútbol", comentó el español que decidió stremear durante la Copa del Mundo.

Esta no es la primera vez que dice algo así. De hecho, antes de que comenzara el certamen, el entrenador ya había dicho que, en caso de que la Furia Roja no se coronara campeón, le gustaría que lo gane la Selección Argentina por Lionel Messi, a quien dirigió hace unos años en Barcelona.

"Si no gana España, me gustaría que ganara Argentina. ¿Por qué? Porque un jugador de la talla de Leo Messi... Si no ganamos el Mundial nosotros, me gustaría que lo ganara Argentina", había expresado el DT, al comenzar a stremear desde la concentración de Doha, antes de que empezara el certamen.

En ese sentido, afirmó que "sería hasta injusto que se retirara sin ganar el Mundial". Más allá de eso, considera que la Pulga "podría jugar otro" a pesar de su edad. "Va a ser su quinto, podría ser el sexto. Por capacidad física y ambición, yo creo que no hay que descartarlo", había sentenciado el ex entrenador de la selección de España.