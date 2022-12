Fin de semana largo positivo para Posadas, gastronomía al tope de la demanda y 75% de ocupación hotelera

lunes 12 de diciembre de 2022 | 15:18hs.

Posadas tuvo un gran fin de semana largo con espectáculos para toda la familia, según dieron a conocer desde la Cámara de Comercio, la ocupación hotelera superó el 75%.

Posadas Mágica sigue sumando adeptos en la capital provincial y este fin de semana largo no fue la excepción. Los distintos espectáculos y el Parque Temático Navideño hicieron de un fin de semana único.

En ese sentido, Jorge Lindheimer, vicepresidente de la Cámara de Comercio, en diálogo con Acá te lo Contamos, dio a conocer que fue “un fin de semana largo muy interesante” aunque reconoció que comercialmente “no fue tan movido”, debido a que “las personas hoy por hoy optan por gastar su dinero pasando un buen momento y en familia”.

“La gente salió a disfrutar de la hermosa ciudad que tenemos, con todos sus atractivos, vino gente de otros lados y hubo un 75% de ocupación hotelera”, indicó el vicepresidente que añadió “los eventos de Posadas traccionan a vecinos tantos del interior de la provincia como de Paraguay y Brasil. La frutilla del postre fue el concierto La Mosca el día viernes por la noche con unas 25.000 personas presentes, contó.

Además Lindheimer explicó que estos eventos suman la experiencia de “vivir Posadas” de salir a hacer “compras, disfrutar de la gastronomía y los espectáculos culturales. Siempre digo que somos a la capital natural gastronómica y turística del norte argentino, estamos en esa en esa senda y tenemos que cuidarlo”.

Por otra parte dijo que si bien hubo ventas en distintos rubros, en esta oportunidad lo comercial no fue lo fuerte y explicó que debido al contexto inflacionario la gente “cuida su dinero”.

“Piensa dos veces a la hora de comprar, lo bueno es que utilizaron en Ahora Misiones que les permite comprar en cuotas sin intereses y también aprovechando algunas promociones de distintos locales que estuvieron descuento. No quiero decir que no se vendió, se vendió pero la gente también está dedicando sus ingresos al esparcimiento, o sea, a toda la movida gastronómica-cultural, que también me parece muy bien porque eso se acentuó desde la desde la pandemia para esto para estas épocas”, sentenció.

Entre los rubros que más movimientos registró durante este fin de semana se encuentran todo lo relacionado a accesorios de Navidad y regalaría, también hubo algún movimiento en tecnología e indumentaria.