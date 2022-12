Además de las playas de El Brete y Costar Sur, en Posadas se habilitarían entre 20 y 30 piletas

lunes 12 de diciembre de 2022 | 12:58hs.

Si bien aún no ha arrancado oficialmente la temporada de verano, las altas temperaturas registradas en los últimos días obligó a las personas a buscar algún lugar para refrescarse, los arroyos y las piletas fueron los lugares más elegidos. En tanto que desde Seguridad Acuática de la provincia dieron a conocer que hay que tener mucha precaución a la hora de elegir dónde refrescarse.

Cabe señalar que son apenas tres las localidades que se adhirieron a la Ley de Seguridad Acuática (Posadas, Oberá y Eldorado), por esa razón son los municipios que cuentan constantemente con guardavidas en los lugares habilitados, playas o piletas, para refrescarse.

En ese sentido, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Franco Bacigalupi, director de Seguridad Acuática, dio un pantallazo de cómo está la provincia de cara a la temporada de verano que será lanzada oficialmente este miércoles 14 de diciembre.

Según dieron a conocer que en la ciudad de Posadas, actualmente son dos los balnearios habilitados, El Brete y Costa Sur, en los cuales los bañistas pueden acudir y tendrán todas las medidas de seguridad.

“Estos dos lugares no se cerró durante todo el año, siempre hubo un guardavida en el lugar velando por la seguridad los bañistas que querían entrar al agua”, señaló Bacigalupi, quien añadió “con la inauguración de la temporada vamos a tener la capacidad de guardavidas completo”.

Además dio a conocer que la próxima semana en Posadas comenzarán las inspecciones de piletas para su habilitación y que la playa en Candelaria aún no fue habilitada.

En ese sentido, la capital provincial tendrá entre 20 y 30 piletas habilitadas para la temporada.

“Vamos a inspeccionar cada una de ellas, se les solicita la habilitación, la certificación del guardavidas y después inspecciona si todos los elementos de seguridad y el guardavidas se encuentra en el lugar”, señaló el director de Seguridad Acuática que añadió “tenemos el problema que muchos no quieren pagar el costo del guardavida, preguntan si el que limpia la pileta puede ser guardavidas o el hijo del dueño del lugar. Siempre decimos que nuestro problema acá es que nos cuesta empezar a trabajar antes, empezamos a recordar la temporada unos meses antes cuando empieza el calor y no mucho antes sabiendo que voy a tener un costo de guardavidas, siempre les decimos que la vida de una persona, a lo que es hoy un costo de un guardavidas no es nada”.

“Nosotros siempre trabajamos para tratar de que no haya un accidente, trabajamos en la prevención, por eso exigimos guardavidas calificados en cada pileta”, indicó.

Sólo tres localidades están adheridas a la Ley de Seguridad Acuática

Posadas, Candelaria, Oberá y Eldorado son las localidades que están dentro de la Seguridad Acuática, si bien las demás localidades fueron invitadas adherirse aún no lo hicieron.

“Como cada municipio tiene su ordenanza, las habilitaciones para las piletas no pasan por la Ley Seguridad Acuática. Seguramente se les exige todas las seguridades, pero no sabría decirte si se cumplen”, manifestó Bacigalupi al tiempo que se lamentó porque la Ley no cubre todo el territorio provincial, “el problema más grande que tenemos es que hoy no cubrimos con guardavidas todos los espejos de agua o piletas que tenemos en la tierra colorada. Si bien tenemos dos escuelas de guardavidas en Posadas, habrá otra en Oberá el año que viene, pero nos está faltando esa base o pilar fundamental de la ley, que es el tener guardavidas”.

Guardavidas preparados para cualquier situación de emergencia

Si bien el número de guardavidas tuvo una leve disminución durante la pandemia, en el último año volvieron a incrementarse la cantidad de personas que se preparan actuar en caso de una emergencia acuática.

Al día de hoy, en Posadas hay 126 guardavidas habilitados, en Oberá hay 16 y en Eldorado otros 12.

“Con esa cantidad cubrimos todo Posadas y Candelaria. Oberá y Eldorado también estará cubierto. Después de la pandemia que fue como un antes y un después, hoy tenemos un poquito regularizado la cantidad de guardavidas. El año pasado estábamos limitados, con lo justo, pero para este año estamos bien”, destacó el director de Seguridad Acuática.

En cuanto a las exigencias para ser un guardavida, Bacigalupi dio a conocer que es una de las mejores del país y la región.

“Para poder ser guardavidas tienen una año de preparación, no es un curso de tres semanas. Además después todos los años tienen que rendir una revalidad para poder ejercer”, señaló.

“Siempre digo que tenemos una rivalidad más fuerte del país. Nosotros tenemos una reválida de una primer parte que es primeros auxilios todo lo que es RCP e inmovilización de una víctima en medio acuático, que eso es importantísimo hoy por hoy más que muchos guardavida, han actuado hoy en accidentes de tránsito en Costanera y han colaborado a la asistencia o lo que es la red de traslado, entonces eso ayuda muchísimo. Si aprobás eso pasas a la reválida de pileta que tenemos tres circuitos similares a lo que sería un rescate, donde bueno se muestra la habilidad y el entrenamiento y después pasan a un simulacro en el río que son dos rescates”, finalizó.