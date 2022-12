Tras la polémica, la FIFA desplazó del Mundial al árbitro de Argentina - Países Bajos

lunes 12 de diciembre de 2022 | 8:13hs.

El árbitro español Mateu Lahoz fue blanco de críticas tras su polémica actuación en el duelo entre la Selección Argentina y Países Bajos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, en el cuál rompió el récord de mayor cantidad de tarjetas amarillas mostradas en un partido de la Copa del Mundo. La FIFA intervino y tomó una drástica decisión con el colegiado: no seguirá dirigiendo en lo que quede del torneo.

Con solo cuatro juegos por delante en la competencia, el referí valenciano finalizó su actuación en ese encuentro, que fue uno de los más acalorados por las discusiones entre los futbolistas y las reacciones contra sus fallos.

La lista de infracciones

Mateu Lahoz amonestó 14 jugadores, lo que significó el registro más alto en un partido del Mundial. Además, pitó 48 infracciones (30 para Argentina y 18 para Países Bajos) y recibió las protestas del seleccionado “albiceleste” tras sancionar una falta en contra, segundos después de los 10 minutos que había adicionado al tiempo reglamentario.

Las duras críticas de Lionel Messi a Antonio Mateu Lahoz

Lionel Messi, autor de un gol de penal, explotó contra el árbitro por su actuación en el encuentro.

"Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante el partido porque sabíamos lo que era. La FIFA lo tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia", afirmó el capitán, sin filtro, al finalizar el encuentro.

"Creo que tendrían que ver", afirmó. "Hay muchos detalles dentro de la cancha que te das cuenta que te quieren inclinar", agregó el astro rosarino al referirse al réferi, quien amonestó a ocho jugadores de la Selección Argentina durante el partido (y a seis de Países Bajos).

Dibu Martínez también explotó contra el árbitro Mateu Lahoz

Al igual que Lionel Messi, Emiliano Martínez, el gran héroe en la tanda de penales, explotó contra el árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz. "Me llegan dos veces en el final. No se qué cobra el árbitro, dio diez minutos, querían que nos empaten. La verdad, el peor árbitro de la Copa, lejos", expresó Dibu, enojado.

Lo que dejó el empate de Países Bajos (2-2)

La FIFA evaluó su desempeño pero no tomó medidas disciplinarias contra el árbitro, como trascendió el domingo, aclararon voceros de la entidad con sede en Zúrich.

En cambio, la Comisión Disciplinaria de la FIFA inició este sábado un expediente contra la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) por los incidentes protagonizados con los futbolistas, después de clasificación lograda en la tanda de penales.

Lo que se investiga son posibles infracciones a los artículos 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 16 (Orden y seguridad en los partidos) del reglamento de la Copa del Mundo.