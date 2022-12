Brasil decidió adoptar al gato que se metió en la conferencia

lunes 12 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El Mundial de Qatar deja distintas perlitas que hacen reír a más de uno y esta vez Brasil fue protagonista de una curiosa escena que terminó de una manera inesperada. Es que en la conferencia de prensa previa al cruce contra Croacia por los cuartos de final, instancia en la que Brasil quedó eliminado, un gato apareció en el escritorio. La imagen copó los distintos portales de noticias y más de uno hizo comentarios al respecto en redes sociales. Sin embargo, la situación no quedó ahí y el cuerpo técnico decidió ir por más... Tras lo ocurrido, el cuerpo técnico de Brasil decidió adoptar al pequeño felino y su nombre causó furor. La elección no estuvo para nada escindida del contexto en el que fue adoptado y los dirigidos por Tite demostraron una vez más que tienen un objetivo claro. “Hexa”, nombraron al gato. Finalmente, el felino no les trajo buena suerte.