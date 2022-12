El streamer Momo fue echado por la FIFA por sus exabruptos y ya no será la voz del estadio de la Selección

domingo 11 de diciembre de 2022 | 19:39hs.

Gerónimo “Momo” Benavides fue contratado por la FIFA para ser la voz oficial de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. En cada partido estuvo dentro del campo de juego, incluso en el último duelo por los cuartos de final contra Países Bajos. Ahí empezó el problema y terminó su ciclo: su desahogo basado en insultos le costó el trabajo.

El viernes hubo un encuentro futbolístico de alta tensión: 15 amarillas (la mayor cantidad en un partido de Mundial), insultos, empujones, pelotazos y peleas. Dentro de la cancha, los jugadores estaban enojados con los rivales y con el árbitro. Fuera de la cancha, también.

Momo, que lo vive como un hincha más, se grabó hablando apenas terminó el tiempo reglamentario, cuando el encuentro iba camino al alargue: “Acabamos de ver cómo un hijo de mil p... dirige un partido de fútbol: acaba de darle un tiro libre a Holanda cuando era para Argentina”. Como si fuera poco, siguió apuntándole a Antonio Miguel Mateu Lahoz: “Este delincuente, este ladrón, les está dando el empate”.

Durante el tiempo extra, el streamer se peleó con un hincha “no argentino” que gritaba los goles antes de que la pelota entrara en el arco. Una vez consumado el triunfo, el desahogo: “Si no sufrimos no sirve, la re puta madre. Tenemos dos huevos enormes”.

Hasta ahí, podía entenderse la euforia e incluso la bronca. Sin embargo, Momo despotricó contra la entidad que lo había contratado: “Nos cag... en todos los que nos quieren cag...: nos quiso cag... la FIFA, ahí lo tenés. Chau, Holanda, ándate a la con... de tu madre. Aguante Argentina”.

El descargo de Momo tras ser echado por la FIFA

Este domingo, en el mediodía de la Argentina, Gerónimo Benavides hizo un hilo de tuits para contarle a sus seguidores lo que podía anticiparse: “Desgraciadamente, hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección”. Acerca de los motivos, no fue preciso, aunque eran previsibles: “Sin muchas explicaciones, me dieron a entender que es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”.

En su descargo, el famoso hincha de Platense agradeció “por acompañarme en este sueño que viví”, recordando también a la AFA, a los jugadores y a quienes trabajan para el seleccionado. Por último, argumentó su exabrupto: “Traté de ser la voz de cada uno de ustedes, lo más argentino posible sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes”.