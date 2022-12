Rovira ponderó la convivencia política y el fuerte crecimiento económico local

domingo 11 de diciembre de 2022 | 8:49hs.

Como cada 10 de diciembre, en el marco de una sesión especial, la Cámara de Representantes procedió a la votación de las autoridades para el próximo año legislativo y allí el diputado Carlos Rovira fue elegido por sus pares para continuar presidiendo el Parlamento misionero.



Luego de prestar juramento, el reelecto titular de la Legislatura se dirigió al pleno y al público en el recinto. Entre los principales puntos, Rovira destacó la concordia entre los diferentes espacios políticos, el crecimiento económico que registra Misiones en los últimos años, en medio de un contexto de desconcierto a nivel nacional. Reclamó, en este contexto, la baja coparticipación que recibe la provincia, una asimetría frente al incremento en los indicadores en diferentes rubros. Y también habló sobre la reciente sanción del Presupuesto Nacional 2023, que puntualmente en el artículo 121 se faculta la creación de un área aduanera especial, un reclamo de larga data en el afán de compensar las históricas deudas que tiene la Nación con la tierra colorada. Sobre esto último, mañana a las 18 el gobernador Oscar Herrera Ahuad se reunirá con el ministro de Economía, Sergio Massa, para trabajar en la reglamentación de la normativa para el próximo año (ver: Mañana, reunión por...).



Asimismo, destacó la participación de los jóvenes y consideró que es momento de una amalgama entre los políticos con más experiencia y la juventud, que compone casi el 50% de la población misionera.



Convivencia política



Tras su elección, Rovira se refirió a diversos temas. En primera instancia, destacó la convivencia política en la Legislatura. “Año tras año se reitera con emoción este momento, con la adecuada consideración institucional de las diferentes voces de los representantes del pueblo de la Provincia de Misiones y donde se da un marco propio y especial para hacer sana reflexión de cara a nuestro pueblo en diferentes aspectos de la vida institucional, política y social para nuestra sociedad”, señaló.



En este sentido, agregó: “No es frecuente este ámbito, este entorno de tranquilidad, de paz, de concordia donde cada uno de todos los actores de la vida pública pueden expresar sus contenidos de ideas, todos igual, todos escuchados, ante la presencia de las instituciones más importantes de la provincia, del gobernador y del vice. Esto era poco frecuente en el pasado. Y esto adorna tiempos distintos, los cambios y las transformaciones profundas que se van produciendo en nuestra provincia”.



Allí, destacó la presencia de los intendentes de diferentes municipios y que “el acto de hoy (en referencia a la elección de la presidencia de la Legislatura), tan simple y tan riguroso de elegir a las autoridades del Poder Legislativo no ha sido posible en la Nación”.



Fue en este punto en el que recordó la última sesión para la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, hecho al que Rovira calificó como “un caos” y “grave”. Ante esta situación, consideró que “ante los hechos graves, hay que emerger con miradas constructivas, profundas, democráticas, con hechos y no con palabras”.



Por ello, destacó el clima de concordia en Misiones, hecho que es observado desde otras provincias, planteó el presidente de la Legislatura.



“Se mira a Misiones donde la gestión de quien gobierna va instalando un eje que no se puede reducir con palabras. Este año que está terminando ubica a nuestro gobernante (por Herrera Ahuad) en la métrica de la opinión nacional como el mejor gobernador del país y al intendente de la capital, en este proceso inédito en el que nadie puede dejar de visualizar a la capital (por Posadas) como la mejor capital del interior del país”.



Crecimiento y zona aduanera



Otro de los puntos del mensaje de Rovira apuntó a la coyuntura económica actual de Misiones, que destaca frente a los indicadores a nivel nacional. A su vez, destacó la reciente sanción del Presupuesto, que en uno de sus artículos plantea la creación de áreas aduaneras, para lo cual la provincia trabaja para su pronta reglamentación.



En materia económica, señaló: “Hay indicadores claros de cómo se ha ido desenvolviendo Misiones frente al desconcierto nacional y de todos los espacios políticos de la Nación. Este consenso es silencioso pero trabajoso, del acto cotidiano, que permite acompañar la voluntad popular, que es la palabra empeñada, que es lo que postulamos y seguiremos haciendo para beneficio del conjunto”.



Después, agregó que “es importante que a presente y a futuro reforcemos esa apreciación de pertenencia olvidada de la Nación para con la provincia de Misiones. Lo hablan los números, del progreso que tuvo Misiones viene del esfuerzo exclusivo de los misioneros, donde la renovación no quedó de brazos cruzados, de que nos corresponde un mayor índice de coparticipación, que el pasado político lo regaló pero nosotros lo demandamos”.



En su mensaje, se refirió a que “hay políticas activas inductivas que han ido generando progreso”. Fue en este momento cuando puntualizó que Misiones es la provincia con mayor Producto Bruto Geográfico y la mayor inversión privada, al añadir que es porque “supo -al provincia- con inteligencia ubicarse del lado de la complementación”.



Por otra parte, lamentó los elevados índices inflacionarios aunque indicó que en este contexto permitió a Misiones posicionarse como punto de interés desde Paraguay y Brasil en materia de demanda.



“Celebro por la política de buena fe y estratégica de nuestra representación parlamentaria que consiguió sancionar un término de ley, una zona especial que vaya corrigiendo como herramienta fundamental esa carencia constitucional que nos debe Nación. Nuevamente es ley, y el gobernador y sus ministros articulan con Economía los términos prácticos para que esto -por el artículo 121- vaya en el sentido de mayor empleo, de crecimiento, de expansión de nuestros espacios productivos”, acotó en referencia al área aduanera el presidente de la Legislatura.



El rol de la juventud



Hacia el final de su intervención, Rovira destacó el rol de los jóvenes y la participación, al ser la provincia uno de los distritos con mayor cantidad de población joven. “Nuestro espacio político es conjunción que tiene la cara del presente pero piensa y va hacia el futuro”, explicó.



Al mismo tiempo, consideró que a partir de ahora se debe trabajar en “una amalgama de experiencias de quienes transitaron el camino y aportaron su cuota de seriedad, pero al lado debe estar el dinamismo, ese fuego de los chicos jóvenes, con la mentalidad en la tecnología y nuevos pensamientos, alejados de los prejuicios y los odios que no conducen a nada. Están presentes, diciendo ‘acá estamos para este nuevo impulso’”.



Y al final, destacó “este ambiente de jerarquía política para que sigamos soñando con nuestra Misiones, proponiendo la enorme tarea que falta por hacer, de hacerla en paz, de hacerla con humildad, hacerla siempre con espíritu de servicio”.

Passalacqua y Lacour, electos como vicepresidentes

Con 38 votos afirmativos, una abstención y una ausencia, el diputado Carlos Rovira fue elegido nuevamente como presidente de la Legislatura para presidir la Cámara de Representantes para el próximo año, el 2023.

Herrera Ahuad estuvo ayer en la Legislatura acompañado por el vicegobernador, Carlos Arce. Foto: Sebastián Velozo

La convocatoria fue ayer a las 9 en el recinto, que contó con la presencia de todos los diputados provinciales, a excepción de Horacio Loreiro, del PRO. También estuvieron el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador, Carlos Arce; diversos intendentes, entre ellos, el de Posadas, Leonardo Stelatto y el de Oberá, Pablo Hassan; además de todo el gabinete provincial e integrantes del Superior Tribunal de Justicia.



La votación para la presidencia de la Legislatura contó con el voto positivo de los diputados del Frente Renovador, de la Unión Cívica Radical (UCR); del Partido Agrario y Social (Pays); de Tierra, Techo y Trabajo; y de una parte del PRO. Sólo dos legisladores no acompañaron la elección, Loreiro quien no asistió a la sesión y Germán Kizcka, quien se abstuvo



También se votó por las vicepresidencias de la Cámara, siendo elegidos en el primer y segundo lugar Hugo Passalacqua y Jorge Lacour, respectivamente.



El primero en tomar la palabra fue Passalacqua, quien propuso a Rovira como presidente, de quien destacó su rol y participación en la política local.



Después, Martín Cesino, titular del bloque de la renovación, destacó la forma de trabajo, “reconocido con identidad propia, en una provincia ordenada en lo político, en lo económico, estando cerca del trabajador misionero y de los sectores que nos necesitan”. Y acotó que “en los tiempos complejos, la provincia fortaleció su sistema de salud y fue reconocida como una de las que mejor administró la pandemia”.



Asimismo, recordó que en el último año se sancionaron 119 leyes, de las cuales en su mayoría tuvieron fuerte impronta social y de salud.



En tanto, Roxana Velázquez Larraburu, del PRO, manifestó el acompañamiento “de respetar la mayoría parlamentaria”.



Blanca Alvez, del Pays, destacó el acompañamiento a la moción e insistió en “llevar adelante cuestiones para defender al más vulnerable y humilde”.



Por su parte, Ariel ‘Pepe’ Pianesi, del bloque de la UCR, indicó que “venimos a ratificar el compromiso con la institucionalidad, la democracia. Entendemos el juego y los contrapesos entre mayorías y minorías”.



Y el diputado Santiago Mansilla, del FdT acompañó la moción y señaló que “consideramos que la presidencia de los cuerpos tiene que ser llevada por el partido de gobierno”.

Mañana, reunión entre Massa y Herrera Ahuad por la zona aduanera

La sanción del Presupuesto Nacional 2023 fue destacada por Misiones ya que en ella se incluyó en el artículo 121 la potestad de crear áreas aduaneras especiales, un reclamo de larga data con el objetivo que la provincia sea más competitiva ante las asimetrías con Brasil y Paraguay.



Tras la promulgación de la normativa para el año que viene, desde la tierra colorada se trabaja en definir la reglamentación de las áreas aduaneras especiales. Se conoció que ello representará un aporte para agilizar la concreción de esta iniciativa, teniendo en cuenta que la Nación es la encargada de la correspondiente reglamentación. Justamente, el viernes estando en la provincia el titular de Aduanas de la Nación, Guillermo Michel, declaró en Misiones que “estamos trabajando con el ministro de Economía de la Nación para reglamentar y poner en funcionamiento algo que votó el Congreso, que es la Zona Aduanera Especial para Misiones”.



En ese contexto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad se reunirá mañana a las 18 con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.



El mandatario provincial planteó que “el anhelo es que Misiones posea un sistema productivo de mayor competitividad y con igualdad de oportunidades que a la larga permita más empleo y producción frente a los esquemas impositivos de otras provincias y de otros países como Brasil y Paraguay”.



Por lo tanto, mañana “se trabajará cómo se va a implementar esta norma para la provincia. Es una facultad que hoy está delegada en el Ministerio de Economía desde el 1 de enero de 2023. Entonces, queremos aprovechar estos días para ver cómo se tiene que trabajar en su reglamentación”, manifestó el ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, en diálogo con El Territorio.



Al mismo tiempo, estimó que “se implementaría en 2023. A partir del primer día hábil del año, el Ministerio de Economía puede dictar la norma -de crear áreas aduaneras-. Hay que ver cuántos días lleva al ministerio dictar la norma y cuando se implementa”.



Asimismo, manifestó que “el ministro de Economía siempre estuvo convencido de este reclamo de la provincia de Misiones. Cuando él -en referencia a Sergio Massa- fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación trabajamos en la primera redacción allá por 2020 y se trabajará en la reglamentación de la normativa”.



“Lo importante es abrir la puerta de la implementación, que puede ser gradual, total o por etapas. Una vez que se ponga en marcha la zona aduanera especial, es un proceso que no tiene marcha atrás”, añadió Safrán.



Los objetivos

Con la zona aduanera, se apunta a que los productos que ingresen a la provincia no tributen los impuestos nacionales, hecho que representaría una reducción aproximada al 25% en los valores de los insumos, con el objetivo de ser competitivo frente a las asimetrías con Brasil y Paraguay.



Otros de los puntos que se espera es la posibilidad de potenciar las exportaciones, bajo un régimen especial en el que quedan exentas del IVA.



El titular de Hacienda confirmó que en el encuentro de mañana con el ministro de Economía también se plantearán otros puntos, como la prórroga del Ahora Misiones +21%, la continuidad del programa Ahora Canasta, las regalías por Yacyretá, la deuda de Anses por la caja previsional. “Hay otros programas pendientes que tiene el Ministerio de Economía en relación con la emergencia del té, donde hubo un compromiso de un aporte de 400 millones de pesos que está próximo a salir. Hay muchos temas que estamos trabajando”, adelantó.