“Es muy simple, el que maneja no puede tomar ni una gota de alcohol”

El diputado santafesino Eduardo Toniolli es claro y concreto al momento de explicar el espíritu del proyecto de ley de alcohol cero al volante. “Es muy simple, el que bebe no tiene que manejar y el que maneja no puede tomar ni una gota, porque está demostrado que la ingesta de alcohol por más baja que sea, altera los sentidos que son fundamentales para conducir un vehículo”.



El Territorio dialogó con quien fue uno de los legisladores que impulsó el proyecto de la ley que popularmente se conoce como alcohol cero, pero que en realidad es una modificación de la Ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, que es la normativa nacional que contiene todas las reglas que rigen la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública.



¿En qué consiste la iniciativa de alcohol cero que aprobó el mes pasado la Cámara de Diputados de la Nación?

Lo que aprobamos los diputados fue una modificación a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para que nadie que maneje cualquier tipo de vehículos pueda tener alcohol en sangre. Porque actualmente está permitido que los conductores de vehículos particulares puedan arrojar hasta hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y 0,2 gramos en el caso de motociclistas. Solamente rige el alcohol cero para los choferes de transporte público de pasajeros. Por eso esta modificación busca incluir a todos los conductores para que los autos particulares también sean alcanzados por la norma.



¿Cuál es el estado parlamentario de la iniciativa de alcohol cero?

Ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y actualmente ya está siendo analizada en las comisiones del Senado de la Nación donde ya obtuvo dictamen. Esto significa que está lista para ser tratada en el recinto. Esperamos que pueda ser ley antes de fin de año si hay sesión y si no será aprobada durante el 2023. Entendemos que hay una mayoría de legisladores convencidos de que esto debe ser ley porque se trata de una cuestión de salud pública.



¿Por qué de salud pública?

Porque los siniestros viales representan la mayor causa de muerte en nuestros jóvenes. Se nos están muriendo como consecuencia de este ‘permiso’ que hay para manejar después de haber tomado alcohol. Está pasando en todo el país. Ahora para estas fechas de diciembre y de fin de año que tanta gente se moviliza siempre tenemos las tristes noticias de tragedias al volante y siempre el factor alcohol está presente. Por eso entendemos que para resguardar la salud y sobre todo la vida de nuestros jóvenes es necesario contar con esta normativa de alcohol cero.



¿Cree que la ley puede ayudar a un cambio cultural que es necesario para que se termine con la idea de que tomar ‘un poquito’ no afecta para manejar?

Hay suficiente evidencia científica que muestra que con una graduación de entre 0,1 y 0,5 es tres veces más alto el riesgo de sufrir un siniestro vial que estando sobrio. Se debe trabajar mucho en la concientización social de esta cuestión. Una norma puede ayudar. Pero no es la solución definitiva. Eso vendrá con el cambio cultural que debe tener la comunidad argentina para comprender lo peligroso y mortal que significa manejar cualquier tipo de vehículos en la vía pública después de haber tomado alcohol. Es necesario trabajar mucho en campañas de concientización social. Es ahí donde está la solución. En cada casa, en las escuelas, en los barrios, en los lugares de trabajo y en todos los ámbitos sociales se debe difundir esta problemática, para que haya un cambio de mentalidad, y eso es tarea de todos, mucho más allá de una ley.



Por ese motivo, distintas asociaciones que unen a madres que perdieron sus hijos en tragedias viales estuvieron en la Cámara de Diputados de la Nación cuando se logró la media sanción.

Si. Fue una sesión muy emotiva y nosotros desde la Comisión del Transporte veníamos trabajando mucho con estos grupo de familiares que perdieron seres queridos por esta causa. Fue muy fuerte escuchar sus relatos. Sentir lo que les pasa a esas familias, que de un día para el otro perdieron a ese hijo o hija tan querida porque fueron víctimas de alguien que después de tomar alcohol se subió a manejar. Se tiene que terminar esa historia. Y como diputados tenemos la obligación de legislar en esta cuestión.



¿Cuando sea ley, aplicará a todo el país de manera inmediata o cada provincia debe adherir?

Cuando sea ley tendrá aplicación sobre todas las rutas nacionales de nuestro país. Pero para que también alcance a las rutas provinciales debe contar con la adhesión de las legislaturas de cada provincia a esta legislación nacional. Estimamos que es algo que se va a dar en todo el país porque se trata de una política pública que busca proteger la vida como lo más preciado que tenemos.



Las oposiciones al alcohol cero vinieron desde la industria vitivinícola y desde los sectores gastronómicos que lo ven como un ataque a esa actividad. ¿Qué tiene para decirles?

Es necesario aclarar que esto no tiene nada que ver con una ley seca. No estamos prohibiendo el consumo de ninguna bebida alcohólica. Lo que estamos haciendo es evitar que si se toma alcohol se maneje. Buscamos disociar la conducción de vehículos de la ingesta de alcohol.

