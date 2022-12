Estaban de festejo y se cayeron de una camioneta

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

Dos hombres de Leandro N. Alem cayeron desde la carrocería de una camioneta durante los festejos por la victoria de la selección argentina pero, según fuentes policiales, resultaron ilesos.



El hecho ocurrió el viernes en esa localidad cuando gran parte de los vecinos y vecinas festejaban el triunfo futbolístico. Fue entonces que dos hombres, uno de ellos identificado como Alejandro A. (47), cayeron de la caja de una camioneta. El vehículo, en tanto, siguió su camino sin volver por los caídos que quedaron tendidos sobre la avenida Belgrano.



Según informaron los efectivos de la Comisaría de la Mujer de Leandro N Alem, minutos antes de las 20, el personal policial que se encontraba en un puesto fijo en la zona céntrica, observó que sobre mencionada avenida se encontraba un hombre sentado y varias personas a su alrededor.



Los uniformados se acercaron y entrevistaron al accidentado quien manifestó que minutos antes circulaba como acompañante en una camioneta, que los agentes no pudieron identificar, perdiendo el equilibrio y cayéndose al suelo.



Alejandro A. (47) perdió el conocimiento por unos minutos tras la caída pero, al ser consultado, manifestó que se encontraba en buen estado de salud. No obstante, los uniformados le solicitaron que aguardara una ambulancia en el lugar pero se negó y se retiró en compañía de una mujer, quien no quiso identificarse.



Cabe destacar que, pese a lo trascendido sobre un supuesto estado de salud crítico del hombre implicado, el personal policial se constituyó hasta el Hospital Samic de Alem, constatando que no registró el ingreso del ciudadano en el mencionado nosocomio.