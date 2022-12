Volvía de festejar el triunfo de Argentina, lo apuñalaron y falleció

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

Ni una brisa para atenuar el agobiante calor de la siesta, de fondo el llanto de una madre tras la confirmación de la peor noticia. El trajinar de familiares y vecinos, diligencias de la Policía y una pregunta recurrente: “¿Por qué?, si él no me hacía mal a nadie”.



Paulo Ignacio Rodríguez (26) falleció ayer por la mañana en el Hospital Samic de Oberá, tras agonizar durante diez horas a consecuencia de una puñalada en el tórax durante una presunta gresca en el barrio Gunther de Oberá.



El hecho se registró el viernes, alrededor de las 20 sobre calle Marambio, frente al barrio Yerbal Viejo y a metros del Comando Radioeléctrico Centro de la Unidad Regional II.



Esa misma noche personal policial detuvo al principal sospechoso, identificado como Juan David M. (29), con domicilio en Los Helechos, quien estaba de visita en casa de familiares en barrio Gunther donde fue aprehendido.



En tanto, en el allanamiento de la vivienda se procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero que será peritado para determinar si fue utilizado o no para lesionar a la víctima.



Según sus familiares, Rodríguez volvía de festejar el triunfo de Argentina en el Mundial y estaba acompañado por sus dos hijos menores, cuando por circunstancias que se investigan fue apuñalado.



Por sus propios medios la víctima caminó hasta la sede del Comando y solicitó asistencia, ocasión en la que habría nombrado por al sospechoso, a quien identificó como Juan, alías “Gordo”. También testigos complicarían al implicado.



Rodríguez fue trasladado en ambulancia al Hospital Samic, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció en la unidad de terapia intensiva hasta su deceso, ayer por la mañana.



Por orden del juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, el cadáver fue remitido a la morgue judicial de Posadas para la realización de la autopsia.



Pedido de justicia

Ayer al mediodía, El Territorio charló con Juan Carlos Rodríguez, hermano de la víctima, quien mencionó que el asesino dejó huérfanos a dos niños, de 8 y 4 años.



“Mi hermano era el hijo menor de mis padres, era el bebé. Mis padres están destrozados, no tienen consuelo, como toda la familia. Ahora lo único que pedimos es justicia, que el culpable pague. Que no sea otro crimen impune”, remarcó.



Contó que la víctima trabajaba como cobrador de una empresa y residía en el mismo terreno de sus padres, a metros del Comando Radioeléctrico.



Subrayó que “era un trabajador, cuidaba a sus hijos y siempre estaba pendiente de mis padres. Fue con los chicos a festejar el triunfo de Argentina y a la vuelta no sabemos qué pasó. No entendemos por qué le hicieron eso. Tampoco nos confirmaron quién es el detenido, la Policía no nos dio muchos datos. No es del barrio, pero parece que tiene parientes acá”.

Juan David M. (29) fue detenido esa misma noche. Foto: Policía de Misiones

Asimismo, cuestionó la demora en el traslado de su hermano hacia el hospital, ya que la ambulancia habría demorado alrededor de 40 minutos.



En tal sentido, mencionó que “Paulo llegó hasta el Comando y pidió ayuda, pero quedó ahí tirado. La Policía lo tendría que haber llevado en un móvil. Incluso mi hermana se ofreció a llevarlo con el auto, pero los policías no le permitieron. Decían que sí o sí había que esperar la ambulancia, pero tardó como 40 minutos, mientras se desangraba”.



Sobre la causa del deceso, la médica del Samic Cinthia Herrera precisó que Rodríguez padeció “paro cardiorrespiratorio irreversible, secundario a shock hipovolémico irreversible por herida de arma blanca en región torácica anterior paraesternal derecha”.



Luego el cuerpo fue remitido a Posadas para la autopsia de rigor, mientras que en la jornada de hoy sería regresado a Oberá para el velatorio y posterior inhumación.



Por otra parte, vecinos de la zona alertaron sobre reiterados hechos de violencia y reclamaron mayor presencia policial.

Nueve homicidios en trece meses en Oberá

El de la víspera fue el noveno homicidio registrado en Oberá en los últimos trece meses, un récord que alarma y gráfica la escalada de violencia que padece la segunda ciudad de la provincia.



El 27 de noviembre del año pasado el cadáver de Analía Pamela Torres (22) fue hallado en avanzado estado de descomposición en un inquilinato de calle Concordia. Por el hecho fue detenido su ex pareja, aunque luego fue excarcelado porque no se pudo determinar la causa del deceso.



El pasado 13 de marzo, tras agonizar por once días, falleció Gladis Ester Gómez (39). La catequista y comerciante fue baleada por un motochorro que el 2 de marzo irrumpió en su local de calle Piedrabuena. Por el hecho hay dos detenidos.



El 18 de marzo Juan Ángel Chemes (73) fue degollado cuando se dirigía a su trabajo en el Jardín de los Pájaros. Uno de sus hijos fue imputado por el crimen.



El 27 de abril Alexis Santa Cruz (24) fue asesinado de una puñalada en el barrio San Miguel. Por el hecho fue detenido el ex concubino de quien era pareja de la víctima.



El 3 de junio el cadáver de Josías Ezequiel Galeano (15) fue encontrado en un bañado a las afueras de Oberá, luego de una búsqueda que se extendió por 34 días. Por el crimen hay un detenido.



El 19 de junio Alejandro Gabriel Gómez (28) fue asesinado a puñaladas en el barrio Esperanza. La tragedia fue el desenlace de una discusión menor previa entre un sobrino de la víctima y el asesino, quien luego fue identificado y detenido junto a un hermano.



El 22 de julio Gonzalo Fermín Silvera (22) fue asesinado de un tiro en la cabeza. El hecho se registró sobre calle Serrano casi San Juan, en Villa Vick. Por el momento nadie fue imputado.



El pasado 30 de julio Darío González fue apuñalado en el barrio San Miguel de Oberá. Si bien por el hecho hay un imputado, también existen sospechas de mala praxis en el Hospital Samic.