La presidenta de Perú no descarta llamar a elecciones

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

Cientos de personas continuaban ayer protestando en demanda de un adelanto de las elecciones en Perú a la nueva presidenta Dina Boluarte. La reemplazante de Pedro Castillo alista la conformación de su gabinete de ministros tras el abrupto cambio de poder en el país.



En un mensaje por Twitter dijo que “el respeto, el diálogo y la tolerancia son imprescindibles en democracia”. La jefa de Estado, asumió el miércoles el poder tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo que intentó disolver el Congreso dominado por la oposición. Boluarte, además, se mostró dispuesta a evaluar con las fuerzas políticas un adelanto de las elecciones. No obstante, dijo que cree que por ahora no es el momento de promover una asamblea para cambiar la Constitución de 1993.



En tanto ayer, la presidenta dio a conocer parte de su nuevo Gabinete, como la abogada y diplomática Ana Cecilia Gervasi, quien se desempeñaba como viceministra de Relaciones Exteriores, y fue nombrada al frente de la Cancillería; el ex comandante general de la Policía Nacional César Augusto Cervantes como nuevo ministro del Interior; y el letrado y político Alberto Otáro asumió la cartera de Defensa. En el Ministerio de Economía y Finanzas fue designado el ingeniero económico Alex Contreras, quien era el viceministro de dicha cartera desde agosto del año pasado.



Protestas en Perú

Desde el viernes hay manifestaciones en algunas ciudades del interior del país y se emitió un bloqueo en un tramo de la principal ruta de la costa peruana, a 300 kilómetros al sur de Lima, que impedía el tráfico a decenas de vehículos. De esta manera, el principal reto de la nueva administración será calmar la turbulencia política que envuelve al país, ahora con pedidos en medio de protesta de unas elecciones anticipadas y una asamblea para redactar una nueva Constitución. Los manifestantes piden también el cierre del Congreso y la liberación de Castillo.