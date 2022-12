“La inversión en Argentina es la más alta de la década”

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

De Mendiguren reconoció que “el problema es que la plata no alcanza”.

La tasa de inversión en el país “es la más alta de los últimos diez años” al situarse en el 22 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), afirmó ayer el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, al tiempo que recalcó que el plan gubernamental es “estabilizar la economía sin llevarla a una recesión y a una pérdida en el poder adquisitivo”.



“Hoy la inversión en la Argentina está en el 22% del Producto y es la más alta de los últimos diez años; esto quiere decir que es mentira que se está en una crisis terminal”, subrayó De Mendiguren en diálogo con AM 750.



Del mismo modo, indicó que “hoy, de las 24 provincias, 22 tienen casi pleno empleo” y la clave estará en “mantener este nivel de actividad y la inversión”. No obstante, De Mendiguren reconoció que “el problema de hoy es que la plata no alcanza”.