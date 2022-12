Cristina salió otra vez a defender a su hija Florencia

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, cruzó ayer al diario La Nación por “amenazar con meter presa” a su hija y acusó de “mafia” a los jueces que llevaron adelante las causas que involucraron a Florencia, según afirmó en una carta que publicó en su página web oficial y difundió en sus redes sociales.



“Si un punto en común tiene la mafia y al narcotráfico, es el sicariato que se ejerce sobre los hijos y familiares de las personas que ellos decretan como enemigos. La Nación una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla”, afirmó la ex mandataria en la carta, titulada “De Hijos, Hijas y Mafias”.



De este modo, rechazó una nota firmada ayer por Claudio Jacquelin en aquel diario, titulada “Certezas y dudas de la contraofensiva cristinista”. Cristina señaló un fragmento de esa nota que afirmaba que “la única integrante de la familia que no tiene fueros y que después de esta condena pasa a ser considerada más vulnerable judicialmente y susceptible de una condena que no la liberaría de la cárcel”.



Cristina agregó que el periodista aludió así a “las causas Hotesur y Los Sauces armadas por Claudio Bonadio, el juez sicario, y concluidas por Julian Ercolini”, a quien definió como “el juez mutante que devino en juez viajero”, en referencia al viaje a Lago Escondido que lo involucró junto con otros jueces, fiscales, funcionarios y directivos de Clarín. “En esas causas, que el tribunal oral que intervino unificó, se dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito”, recordó la Vicepresidenta.



Cristian se encuentra en este momento resuperándose de un proceso de Covid, el jueves dio positivo, y se se encuentra en buen estado de salud en El Calafate.

“Si Cristina no se postula estamos al horno”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, consideró ayer que si la vicepresidenta Cristina Kirchner no se presenta como candidata en las elecciones del año que viene, la coalición oficialista estará “al horno” de cara a esos comicios.



“Quien es líder sabe conducir y siempre ve las cosas más adelante. Tenemos muy buenos compañeros para candidatos en el Frente de Todos (FdT), pero nadie llena el vaso como ella. Cuando Cristina se enciende la gente se enamora. Está en condiciones de ganarle al liberalismo entero. Si no es candidata estamos al horno”, señaló Secco en declaraciones a Radio Provincia.