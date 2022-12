River: Demichelis puso primera con un ausente importante

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Martín Demichelis inició ayer su ciclo como entrenador de River en reemplazo de Marcelo Gallardo con una práctica en el predio que el club posee en Ezeiza de la que no participó el mediocampista ofensivo colombiano Juan Fernando Quintero, quien aún no renovó su contrato que terminará el 31 de diciembre.



Juanfer no estuvo en el predio River Camp debido a que no definió aún si situación, siendo que está a préstamo y para continuar el club debe pagarle al menos el 50 por ciento de su pase valuado en 2.000.000 de dólares.



En ese sentido, desde el entorno del cuerpo técnico de Demichelis y también desde la dirigencia adelantaron que el jugador además del tema contractual, también tiene el permiso para ausentarse.