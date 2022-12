María Becerra publicó su segundo disco: ‘La Nena de Argentina’

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

La cantante María Becerra estrenó su segundo disco de estudio, titulado “La nena de Argentina”, que recorre a través de doce canciones los géneros de bachata, cumbia, pop, reggaetón, trap y balada acústica.



El álbum ya está disponible en plataformas e incluye los singles ya lanzados anteriormente “Ojalá” y “Automático”, además de un bonus track.



“Como en el álbum anterior, no pensé un concepto, quería ser yo y fluir, y esto se ve reflejado, como el hecho de que amo hacer música y me fascinan todos los géneros”, dijo la joven artista.



La estrella pop, de 22 años, agregó que en las canciones de este nuevo trabajo “quedan expuestas dos facetas: el lado más salvaje, de tensión sexual y de seducción, y el lado sensible, emocional y dramático”.