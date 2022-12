Taylor Swift dirigirá su primera película

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

En medio del anuncio de “The Eras Tour” y su reconocimiento por el cortometraje All Too Well, Taylor Swift debutará oficialmente en el cine como directora de una película bajo el sello de Searchlight Pictures.



La cantautora estadounidense escribió un guión original que será producido por el estudio cinematográfico que estuvo detrás de exitosos filmes como Nomadland y La forma del agua.



Se trata de una historia de amor ambientada a principios del siglo pasado protagonizada por Emma Corin (The Crown). “Taylor es una artista y narradora de historias única de una generación. Es una alegría y un privilegio genuino colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”, sostuvieron los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield, en declaraciones oficiales difundidas por la prensa estadounidense.



En noviembre de 2021, Swift presentó su cortometraje All Too Well, basado en la canción de su autoría del mismo nombre.



Por ahora, se desconoce cuál será la trama de la producción de Swift. Pero el solo anuncio causa expectativa por tratarse de una de las artistas más importantes e influyentes de esta época y, a su vez, por los previos rumores de su posible salto a la pantalla grande.



En octubre, la ganadora del Grammy publicó su décimo álbum, Midnights, el sucesor de sus dos aclamados discos nacidos en la pandemia, Folklore y Evermore. Con los temas de su nueva producción musical, logró posicionarse en el listado completo de Top 10 de los charts de Billboard, un evento singular y nunca antes visto por este sistema de medición.