Tini festejó el triunfo argentino con un romántico posteo

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Argentina derrotó a Países Bajos por penales y se clasificó a semifinales de la Copa del Mundo que se disputa en Qatar. Fue un 2 a 2 sufrido e inesperado que se definió en los penales. Allí apareció el Dibu Martínez en todo su esplendor para atajar dos disparos neerlandeses, los necesarios para que los de Lionel Scaloni se metieran entre los cuatro mejores del mundo.



En el combinado nacional, hasta que el físico se lo permitió, Rodrigo de Paul fue uno de los valores más destacados. Y poco después de finalizar el partido, recibió el saludo virtual de su novia, Tini Stoessel.



Después de ausentarse al debut con derrota ante Arabia Saudita, la intérprete de Miénteme se hizo presente en suelo qatarí y presenció en la cancha los siguientes tres partidos de la Selección. Los triunfos ante México y Polonia depositaron al equipo en los octavos de final, instancia en la que derrotó a Australia.



La cantante alentó desde la tribuna y en las redes a la Scaloneta y a su novio, lo que le valió el apodo de ‘Amuletini’, como la nueva cábala de la Selección albiceleste.



Pero el viernes, unos compromisos comerciales la llevaron a Barcelona y no pudo ver el partido en vivo y en directo. Sin embargo, no quiso dejar de saludar al futbolista del Atlético de Madrid ni de mencionar su alegría por un nuevo triunfo de la Selección. “Te amo Argentina. Te amo Rodri de Paul”, escribió en una foto del número 7 llevando la pelota. Y a continuación, subió otra historia del racimo de jugadores, con dos emojis que lo decían todo: la bandera argentina y un corazón.



Desde que Tini llegó a Doha, creer o reventar, cambió la suerte del seleccionado nacional. La creadora de La Triple T hizo oídos sordos a los absurdo comentarios negativos sobre su presencia en el estadio y no dudó en hacer fuerza por la selección de Lionel Scaloni y en particular de su novio.



Sus seguidores le hicieron el aguante desde las redes sociales y con palabras de fuerza y buenas ondas. “Tini se cargó todo el peso de la presión que le ponen los fanáticos del fútbol en su contra desde que está en una relación con Rodrigo De Paul, el chabón necesitaba del apoyo de su gente y en el medio de todas las críticas Tini apareció en la cancha para alentarlo”, dijo una usuaria de Twitter.



También, la propia Tini dejó un mensaje contundente apenas finalizó el partido en el que la Scaloneta le ganó a Australia clasificándose entonces a los cuartos de final. “Vamos Argentina carajo”, fueron sus palabras de desahogo entre tanta presión que sufrió durante las últimas semanas.



Y luego, agregó otro tweet que no dejó dudas de lo que siente la cantante por el jugador de la selección argentina. “Rodrigo te amo”, remarcó desde su cuenta oficial. Minutos después, Tini volvió a dejar otro mensaje con una foto de su novio festejando el triunfo argentino desde la cancha. Sin palabras, dejó registrado el amor que siente por el jugador.



La cantante estuvo en Doha en compañía de su papá Alejandro y su hermano Fran. De hecho, al finalizar el partido ante Polonia este último compartió en sus Instagram Stories una foto de Tini sonriente y con la camiseta de la selección desde las gradas, con la victoria consumada. Habrá que ver dónde estará la cantante el próximo martes cuando sean las 16 en la Argentina y la Selección enfrente a Croacia por las semifinales.