El cumpleaños de Wanda: festejos con la familia y amigos, un look sensual y el plantón de L-Gante

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Wanda Nara cumplió 36 años y lo festejó en un bar de Recoleta, donde asistieron casi todos sus seres queridos. La empresaria disfrutó su noche con un look muy sensual y estuvo acmpañada de su familia y sus amigos más cercanos.



En medio de una gran expectativa por la presencia de L-Gante, con quien supuestamente iba a confirmar el romance y que estaba invitado a la celebración, pegó el faltazo por un compromiso laboral y ella no lo tomó del todo bien.



En su cuenta de Instagram, el artista mostró que se encuentra en Uruguay, donde tiene varios shows pactados. Para que vea lo que se perdió, la mediática publicó varias postales sensuales de su gran noche, donde se lució con un corset varios talles más chicos del que suele usar.



A Wanda la acompañaron cinco invitados de lujo: sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. También habría estado Mauro Icardi, que no se da por vencido, pese a que ella le dejó en claro que el matrimonio estaba terminado. Dos nombres de la lista negra fueron Andrés Nara, su padre, y Jakob Von Plessen, el ex marido de su hermana Zaira.



Días antes de cumplir 36, Wanda Nara le exigió a L-Gante un regalo muy especial, pero él entró en crisis al escucharla. “Estoy complicado con el regalo. Ella misma me dijo ‘¿qué me vas a regalar?’. Y me dijo ‘que sea algo que no me pueda comprar’”, explicó el músico en el programa Red Flag. Semanas atrás le había obsequiado una canción, a la que llamó El último romántico, pero no podrá repetir y deberá pensar en algo diferente.



A su regreso de Uruguay, el ex de Tamara Báez tal vez opte por alguna comida casera al aire libre en su casa de General Rodríguez, lugar que la empresaria suele visitar bastante seguido. Sin embargo, la última vez que le propuso algo similar se quedó dormido y terminaron en la Costanera, degustando choripanes y bondiola.



A fines de septiembre, la mediática publicó una historia de Instagram para confirmar que ya no estaba en pareja con Mauro Icardi, con quien tuvo dos hijas. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, expresó.

Horas después, comenzó a mostrarse con L-Gante, a quien contrató para que fuera el modelo de su marca deportiva. Entre reunión y reunión habría surgido más que una amistad y él hasta le compuso una canción, a la que llamó “El último romántico”.



El videoclip de alto voltaje que grabaron no le cayó nada bien al futbolista, que criticó el vínculo que tenían y acusó a Wanda de ser el hazmerreír de todo el mundo. También la tildó de mala madre, ya que se ausentó durante un mes de su casa para trabajar en Buenos Aires.