Iguazú: piden que se cumpla la tenencia responsable

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

La problemática de los animales callejeros se multiplica día a día en Puerto Iguazú; el abandono de cachorros en los espacios públicos y la falta de acción por parte de las autoridades para promover la salud pública preocupan a la Asociación Civil Patas a la Obra. En ese sentido, también hay cada vez más diagnósticos de perros enfermos con leishmaniasis, una situación alarmante. Según los datos brindados recientemente por Marina Ramos, directora de Zoonosis, más del 50% de los animales testeados en los operativos municipales resultan positivos para la enfermedad parasitaria y la comuna convocó a rescatistas a una reunión para tratar el tema.



En tanto, desde las ONG piden al municipio que aplique la Ordenanza 19/2017 de Protección y Tenencia Responsable, que no solamente contempla el control poblacional y el estado de salud de las mascotas, sino que propone un registro de animales y prevé multas para los dueños que no cumplen con los parámetros de la normativa vigente.



Además califican los trabajos que realizan desde Zoonosis municipal como escasos, ya que el quirófano móvil atiende pocas horas diarias y sólo de lunes a viernes.



“Luchamos seis meses para que vuelva a funcionar el quirófano que no trabajó durante toda la pandemia de Covid-19, en ese período la cantidad de perros se multiplicó. No obstante, castran un promedio de tres animales por día cuando deberíamos apuntar a un control poblacional serio”, señaló a El Territorio Andrea Arecco, de la asociación civil.



La ONG tiene como base de trabajo un programa de equilibrio poblacional de perros y gatos, que indica que se debe esterilizar el 20% de los animales. “En Iguazú hay 100.000 habitantes, se calcula que existe una mascota cada dos personas, situación que podemos asegurar que no se cumple porque hay familias que tienen más de una mascota. Según los datos que tenemos se castraron 400 animales desde mayo a principios de noviembre, el trabajo es mínimo a ese ritmo no lograremos controlar la población de mascotas”, sostuvo.



“La ordenanza dice respecto al control poblacional que debe ser gratuito y masivo, situación que no se cumple”, agregó.



Asimismo, reclamó que no se realiza el padrón de mascotas con el fin de evitar los abandonos, el registro de animales peligrosos y multas para aquellos que no brindan condiciones adecuadas a las mascotas.

Castraciones, lo más demandado en los operativos de salud animal