Castraciones, lo más demandado en los operativos de salud animal

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

La esterilización de perros y gatos está entre lo más demandado en los distintos municipios cuando realizan operativos de salud animal. Así lo confirmaron desde las distintas áreas de Zoonosis consultadas por este medio, desde donde también sostuvieron que se da prioridad a los animales callejeros para evitar la sobrepoblación ya existente de canes y felinos y de esta forma evitar la proliferación de enfermedades transmisibles a los humanos como la rabia y la leishmaniasis.



Sin embargo, la poca responsabilidad a la hora de la tenencia de animales de compañía y la falta de sanciones hacia los irresponsables parecieran ser mayores. En ese sentido, y ante la elevada demanda, muchas veces las ONG de rescatistas organizan eventos para juntar fondos y así castrar a los perros y gatos en veterinarias privadas. Uno de ellos se dará hoy a las 18 en un bar de calle 3 de Febrero 2146 de Posadas, donde harán un bingo solidario para juntar fondos y poder seguir castrando a animales en situación de calle. “Creemos que castrar masivamente es la solución y una política pública de salud porque es impresionante la cantidad de animales en situación de calle y abandono que hay. Presentamos un proyecto en el Concejo Deliberante para pedir que el municipio se active pero como todavía no tuvo tratamiento y no tuvimos respuestas, entonces decidimos empezar a castrar”, contó al respecto Daiana Bárbaro de Asociación Tu Mascota Es Familia. El valor del bingo será de 1.000 pesos.



El escenario

En Capioví, Luis Hillebrand, de Bromatología municipal, dijo que el año fue de intenso trabajo: “Empezamos con la campaña en las zonas más alejadas al casco urbano y se culminó en el centro con más 2.000 dosis de vacunas antirrábicas aplicadas”.



Sobre las castraciones mencionó que priorizan a los animales de calle con un promedio de 30 cirugías mensuales y que la mayor demanda es por perros. “Del cupo que se dispone mensualmente le brindamos más prioridad a los perros de tránsito y luego a los que tienen un dueño”, sostuvo.



En Jardín América, el director de Bromatología municipal, Luis Bartel, contó que a las castraciones “la gente las pide no sólo para sus mascotas sino también para perros que viven en la calle”. A su vez expresó que todos los pedidos van de la mano y además de castrar también aplican vacunas y desparasitan a los animales.



Al referirse al tema de los gatos comentó que es más complicado porque no se dejan vacunar fácilmente, las personas que tienen un gato lo preservan más dentro de la casa y lo cuidan. En cuanto a las expectativas que hay para el próximo año, detalló que van a continuar trabajando, no sólo en suelo jardinense, sino también en Colonia Polana, General Urquiza, Hipólito Yrigoyen y Puerto Leoni, comunas que integran la zona para los veterinarios que se desempeñan con estas tareas.



En Montecarlo en lo que va del año desde Zoonosis municipal ya se castró a cerca de 2.000 animales entre perros y gatos. Ante las cuestiones climáticas en distintas épocas no se pudo llegar a todos los barrios este año pero se sigue trabajando, ya que la demanda en este ámbito es constante.



“Después de la pandemia no recibimos más vacunas antirrábicas desde la provincia, por lo que utilizamos unas 1.000 dosis que teníamos en stock y el municipio lleva compradas unas 800 para que se siga realizando la tarea de manera gratuita”, explicó David Luna de Zoonosis municipal.



Cabe destacar que el municipio cuenta con un quirófano móvil, lo que les da la posibilidad de recorrer los barrios con las castraciones gratuitas.



En Campo Grande, por su lado, se está trabajando en la creación de un quirófano ya que hay demanda de castraciones y vacunación antirrábica de forma permanente.



En Posadas el Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa) realizó entre enero y octubre 60.000 atenciones médicas con el objetivo de controlar la fauna urbana, prevenir enfermedades zoonóticas y concientizar para lograr una tenencia responsable. En ese período de tiempo se hicieron 10.000 castraciones a perros y gatos en la base Zaimán y en la de avenida 115 casi Centenario más los operativos barriales.



Además se aplicaron 16.364 dosis antirrábicas no sólo a mascotas sino también a equinos y alcanzando 23.754 desparasitaciones.

Situación crítica en el refugio de San Pedro

El Refugio de Animales San Roque de San Pedro, que es llevado con trabajo a pulmón, se encuentra colapsado ante el creciente aumento sobre todo de gatos abandonados y la disminución de adopciones, lo que torna la situación preocupante.



“Estamos ante una situación crítica, todos los días hay animales abandonados. Si bien hay muchos animales chiquitos, no están saliendo adopciones”, indicó Melina Duarte. Otra de las preocupaciones en esta época del año tiene que ver con el difícil acceso al agua. “Estamos alerta ante las altas temperaturas porque siempre cuando hace calor el refugio tiene una falencia con el tema del agua, tenemos vertientes pero a veces se secan”, contó. Estiman que la superpoblación de animales en la calle que luego terminan en el refugio tendría relación con la falta de una dirección de Zoonosis que brinde servicios gratuitos o accesibles de castración, anticonceptivos y vacunación para las familias sin recursos.

Con la información de corresponsalías Montecarlo, Jardín América y San Pedro

