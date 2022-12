El Congreso está sin sesiones a la vista por el enfrentamiento político

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

La relación política entre oficialismo y oposición atraviesa hoy su peor momento y la consecuencia directa de ese enfrentamiento se puede observar en el Congreso de la Nación donde diputados y senadores no logran consensuar una agenda común que les permita sesionar.



Ambas cámaras legislativas se encuentran prácticamente paralizadas. Después de las sesiones en las que se aprobó la ley del Presupuesto 2023, comenzó un espiral de discusiones políticas que fueron subiendo de tono con acusaciones cruzadas desde ambos lados de la grieta.



En el medio de esa disputa quedó cajoneada la agenda de temas legislativos pendientes. Que no son pocos. Pero que quedaron atrapados en medio de la pelea política, que escaló sin anestesia en este mes de diciembre, con un combo en el cual se mezcló el conflicto por la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, la sentencia judicial contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y el Mundial de Fútbol que aportó su cuota de distracción social para que el poder legislativo no vuele ni una mosca.



Por lo bajo son cada vez más los diputados y senadores que señalan que con este clima de tirantez política es poco probable que puedan sentarse en sus bancas a sesionar en lo que queda de diciembre.



El Presidente de la Nación, Alberto Fernandez extendió el período de sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto hasta esa fecha si hay voluntad política de sesionar, el Poder Legislativo podría avanzar con su agenda de trabajo. Pero hasta el momento esa extensión quedará como un decorado de cotillón. Salvo que se active algún plan de último momento que haga alinear los planetas.



El último jueves de noviembre cayó la gota que rebasó el vaso en la Cámara de Diputados de la Nación durante la sesión preparatoria en la que se debía elegir las nuevas autoridades del cuerpo para el año. Fue una de las jornadas más escandalosas en el recinto con enfrentamientos verbales, gestos subido de tono y gritos desaforados por parte de legisladores del oficialismo y de la oposición.



“Se cayó la autoridad. Las autoridades son anuales. Hay un artículo del reglamento que dice que, en el caso de no haber sido electas, permanecen ocupando el cargo. Eso puede tener legalidad, pero tiene un problema de legitimidad”, advirtió el diputado radical, Mario Negri para fundamentar la necesidad de volver a convocar la sesión preparatoria.



Luego del escándalo de esa última sesión, el gobierno nacional salió a bancar a la Presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau y a criticar fuertemente a la oposición por “trabar una sesión en la que también se debían crear un conjunto de universidades en todo el país”.



Es posible que en esta semana el Presidente de la Nación, Alberto Fernández mantenga una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau para definir la agenda de temas a tratar en un parlamento al borde de la parálisis.



Fuego cruzado

Luego de la bochornosa sesión, mediante un proyecto de resolución, el oficialismo pidió la expulsión del jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo “por la causal de inhabilidad moral sobreviniente, en razón de haber incurrido en actos que implican una violación a la Constitución Nacional”.



La diputada Mara Brawer es la autora del proyecto que solicita la expulsión de Ritondo y desde su despacho señalan que cuenta con el acompañamiento suficiente de sus pares para “llevar el tema hasta las últimas consecuencias y aunque no se llegue a echarlo tendrá que recibir una sanción ejemplificadora porque agresiones violentas como la que tuvo este diputado no se pueden dejar pasar así nomás”.



Cabe destacar que Ritondo es el jefe del bloque PRO, que es la bancada más numerosa de la oposición, desde donde lejos de apaciguar las aguas salieron a redoblar la apuesta de conflicto.



Desde las filas del PRO analizan la posibilidad de pedir la expulsión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, por haber “violado el reglamento durante la sesión preparatoria cuando la extendió de manera absolutamente irregular”.



También hablan de pedir las expulsiones de los diputados Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna. El primero, por haber dicho en conferencia de prensa de que Mauricio Macri había “sodomizado” a la UCR y la segunda por haber acusado en el recinto al diputado Gerardo Milman de “asesino”.

¿Podría unirlos la creación de universidades?

La semana pasada diputados de distintos espacios políticos mostraron su acuerdo para trabajar en la distensión del clima político y retomar la última sesión en la que además de elegir las autoridades legislativas se debía aprobar un proyecto de creación de universidades en localidades de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.



Habrá que ver si durante la semana que se inicia mañana, se logran dar los pasos necesarios para retomar la actividad parlamentaria.



En ese sentido se expresó la diputada Susana Landriscini del bloque del FdT, que dijo que “nunca sobra una universidad nacional, en la medida que abre posibilidades de estudio en un tiempo que se destaca por ser el tiempo del conocimiento. Son espacios en los que se construye y se difunde el saber y se forman jóvenes, no sólo en el conocimiento en términos de informar, sino de formar y relacionarse socialmentes”. Por su parte, el diputado Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda señaló: “Nosotros vamos a acompañar. Esperamos que finalmente se puedan crear todas las universidades nuevas. Se ha demostrado que, para muchos jóvenes hijos de trabajadores, la cercanía es un elemento clave para el acceso a la educación universitaria”.



Los proyectos de creación de universidades contemplan las siguientes sedes nuevas de estas casas de altos estudios: la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y otras siete casas académicas como la Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional del Pilar, Universidad Nacional de Cuenca del Salado (Cañuelas), Universidad Nacional de Saladillo, Universidad Nacional de Río Tercero (Córdoba), Universidad Nacional de Ezeiza, Universidad Nacional “Juan Laurentino Ortíz” (Paraná, Entre Ríos).



El ministro de economía y ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa presenció en primera fila la caída de ese proyecto cuando había concurrido para la sesión preparatoria que terminó en escándalo. Dicen desde su entorno que no perdió las esperanzas en que antes del brindis de fin de año, logre aprobarse esa creación de universidades.