"No me arrepiento de haber dejado a Cristiano en el banco"

sábado 10 de diciembre de 2022 | 19:16hs.

Portugal se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 tras haber perdido 1-0 ante Marruecos en los cuartos de final, donde Cristiano Ronaldo pudo haber jugado el último partido mundialista de su carrera, habiéndolo empezado como suplente, al igual que sucedió en los octavos ante Suiza.

Fernando Santos, entrenador de Portugal, quedó en el centro de la polémica tras la decisión sobre Cristiano -algo que ante los suizos terminó saliendo muy bien por la actuación de Gonçalo Ramos- y en la conferencia post partido no faltó la pregunta al respecto, aunque el DT se mostró firme con su elección.

"No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso", indicó en conferencia de prensa el técnico del cuadro luso.

"Decidió mal", dijo la esposa de Cristiano

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te amamos", escribió la argentina Georgina, que ya venía de criticar duramente a Fernando Santos, el DT de Portugal, tras el partido anterior, donde también Cristiano había ido al banco de suplentes.