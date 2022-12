Rovira fue electo por decimosexta vez como presidente de la legislatura de Misiones

sábado 10 de diciembre de 2022 | 10:29hs.

La Cámara de Diputados de Misiones eligió este sábado por la mañana a sus autoridades para lo que será el período de sesiones del 2023, y por decimosexto año consecutivo estará en lo más alto del estrado el diputado del Frente Renovador, Carlos Rovira, quien fue electo con 38 votos, sobre un total de 40 diputados. Como vicepresidente primero fue electo el diputado del Frente Renovador Hugo Passalacqua, que cumplirá su cuarto mandato en ese puesto. Y como vicepresidente segundo el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Jorge Lacour.

Así Rovira obtuvo el voto positivo de los diputados del Frente Renovador; de la Unión Cívica Radical, del Pays; del Frente de Todos; de Tierra, Techo y Trabajo y de una parte del Pro. Solo dos legisladores no acompañaron la elección del candidato del oficialismo, Horacio Loreiro del Pro, que al igual que el año pasado no asistió a la sesión para evitar un voto diferente al de sus compañeros de bancada, y Germán Kizcka que se abstuvo.

Tras la elección Rovira le habló al pleno y al público del recinto. Allí afirmó que “debo decir con toda claridad que no es frecuente este medio ambiente, este entorno de tranquilidad, de paz, de concordia donde cada uno de los actores de la vida pública pueda expresar con total hidalguía su contenido de ideas. Sin distingos, todos por igual. Todos escuchados”.

Con esta introducción se refirió a lo que a nivel nacional calificó como “un hecho grave”, la imposibilidad de la Cámara de Diputados de la Nación de elegir sus autoridades, en medio de un fuerte cruce de insultos y agresiones verbales entre la oposición y el oficialismo.

Rovira resaltó el trabajo que viene realizando Misiones para ser autosustentable, en un país que vive de crisis en crisis, y que a la provincia no le aporta la cuota de coparticipación que le correspondería por situación demográfica. “Es importante que a futuro reforcemos esa apreciación de pertenencia. El progreso de misioneros viene de la mano exclusivamente de los misioneros”, afirmó. Y destacó que Misiones es la provincia del NEA “con mayor PBI geográfico”, y que esto se debe al trabajo de los gobiernos provincias que vienen trabajando con una mirada que pone lo local por encima de lo nacional.

Allí llamó a quienes lo acompañan en el espacio político a “consagrar la palabra empeñada. Importante supeditar la política a la inteligencia. En esa tarea nuestro espacio político es una conjunción que tiene la cara del presente, pero piensa en el futuro”. Sobre el futuro más cercano, sobre lo que podría ser la propuesta electoral del Frente Renovador para el 2023 dejó una pista. Dijo que es tiempo de “una amalgama entre la experiencia de los que ya han transitado el camino, y han dado su aporte. Y ese dinamismos y fuerza impulsora que ese fuego que solo las chicas y chicos jóvenes con mentalidad abierta y alejados de los prejuicios, odios y resentimientos tienen”.

La moción y una propuesta a futuro

Hugo Passalacqua fue el encargado de presentar la moción para que se ponga a consideración del pleno, y lo hizo resaltando características de Rovira como persona, como político y como diputado. Pero además dejó “picando”, según sus propias palabras, una idea para el futuro. Una idea que implicaría modificar la constitución de Misiones.

Passalacqua propuso que se modifique el artículo 99 de la carta magna misionera, que fija que la elección de autoridades de la legislatura sea anual. Para el diputado, la elección debería acompañar los mandatos del Ejecutivo, realizarse cada 4 años. “Misiones es una de las cuatro provincias donde se debe cambiar la autoridad de la Legislatura todos los años”, afirmó para argumentar su propuesta, que aclaró que era dejada en el aire para que en el futuro se evalúe.

Yendo a la moción para la votación de autoridades, Passalacqua afirmó que Rovira “cambió el sistema de trabajo cameral. Cambió esta Legislatura. Desde el funcionamiento hasta el edificio, pasando por la relación de los diputados con los ciudadanos”. Agregó que esto se trató de un “cambio de paradigma, porque lo que debía ser la casa del pueblo antes no lo era”. Con esto como base, propuso a Rovira como el hombre que debía seguir al frente de la conducción legislativa.

Además de esto, Passalacqua lo calificó como “el mejor gobernador que tuvo la provincia de Misiones. La única persona del 54 para acá que creó una fuerza política basada en una idea que llegó al poder en cuatro meses. Un proyecto que nos una a todos los misioneros”.

Otro de los diputados del oficialismo que se refirió a la figura de Rovira para acompañar la moción fue Martín Cesino, quien destacó “el trabajo en equipo, de forma mancomunada, e interdisciplinaria con los demás poderes del estado. Esto permite gobernabilidad”. Y aseguró que la elección de Rovira vendría a “seguir consolidando un modelo de gestión de una provincia ordenada en lo económico, en lo político y en lo social. Estando siempre cerca de los misioneros”. Esto por considerar que “en su presidencia esta cámara siempre estuvo abierta y de cara a la gente. Se acompañó y se escuchó a todos los sectores de la sociedad misionera”.

La oposición

Desde la oposición también hubo votos a favor, y explicaciones al respecto. Desde el bloque del Pro, la diputada Roxana Velázquez Larraburu explicó que “sin abandonar nuestro rol opositor, y entendiendo y respetando que la mayoría parlamentaria fue decidida por el pueblo misionero, el bloque del pro acompañada la moción de la mayoría”.

Desde la UCR, el encargado de tomar la palabra fue Ariel Pianesi. “Igual que el año pasado, no vamos a coincidir en la mirada del diputado Passalacqua. Entendemos perfectamente lo que se plantea, pero no compartimos la visión personalista de que la militancia de uno puede depender de otras personas”, afirmó. Luego explicó que “esta votación, por tratarse de usted, que no solo preside la cámara si no que conduce la fuerza política que gobierna, genera mucho debate. Y hay mucha gente del otro lado que espera que votemos en contra”.

Y agregó luego que “por eso dejaremos en claro que somos un partido opositor. Que en la provincia hay deudas enormes que deben darse a debate. Que además tenemos diferencias metodológicas y programáticas con el partido de gobierno y vamos a poner nuestras ideas a consideración del año que viene, y vamos a trabajar fuerte para ganar las elecciones porque creemos que hay miles de misioneros que esperan un cambio, tanto a nivel provincial como en los municipios.

Por último explicó que “entendemos y respetamos lo que votó la gente, y tenemos una mira democrática e institucional sobre esta votación. Pero déjeme decirle que esta mirada tiene una carga, no es un cheque en blanco, es una carta para cambiar las cosas que tenemos pendientes en este recinto”.