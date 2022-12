Grupo comando con explosivos asaltó otro banco en Paraguay

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

Una nueva entidad bancaria fue víctima de un ataque con explosivos en Paraguay y delincuentes se alzaron con un millonario robo. Según los reportes en el país vecino, los delincuentes se alzaron con casi todo el dinero y todo apunta a que es la misma organización criminal que concretó un golpe similar en septiembre.



El hecho ocurrió en la localidad de Kressburgo, dentro del departamento de Itapúa, a unos 40 kilómetros de la localidad de Mayor Otaño, que limita con Eldorado en Misiones. Hasta ayer a la noche no se sabía la cantidad de dinero sustraído, aunque se supo que se llevaron “casi todo”.



Según señalaron medios del vecino país, durante la madrugada de la víspera se reportó una explosión que causó importantes destrozos en una sede del Banco Regional del distrito de Carlos Antonio López. Pero eso no fue todo, el plan del asalto incluyó también rodear la comisaría local con personas armadas.



Según detalló al diario ABC Cardinal el comisario Jorge Piñánez, jefe de la Policía Nacional en el departamento de Itapúa, en simultáneo al ataque al banco, dos vehículos ocupados por aproximadamente ocho personas con armas largas rodearon la dependencia, impidiendo la reacción de los efectivos policiales a las alertas por la detonación en el banco.



Los intervinientes incautaron clavos “miguelito” en la zona. Además, agentes de la Policía hallaron a unos 30 kilómetros del sitio del atraco un automóvil de la marca Toyota que fue incinerado.



El comisario Piñánez señaló que el “modus operandi” de los asaltantes tiene mucha similitud con un atraco ocurrido en septiembre en la localidad de Pirapó, Itapúa, donde también se usaron explosivos y clavos “miguelito”.



La fiscalía

Por su parte, en declaraciones a la prensa local el fiscal Walter Castro señaló que los atacantes se alzaron con casi la totalidad del dinero que estaba en la bóveda, al tiempo que abonó la posibilidad de que sea la banda que asaltó en Pirapó.



“El hecho es muy similar a lo que ocurrió en la colonia Pirapó, donde hicieron volar prácticamente todo el local. Son varias personas las que cometieron el hecho, explotaron la bóveda, se llevaron casi la totalidad del dinero que se encontraba en el lugar”, explicó el fiscal del caso en comunicación con la radio 1020 AM.



Respecto a la investigación, señaló que están analizando imágenes de circuito cerrado para identificar a los responsables. Ayer trascendieron algunos materiales se casas particulares que registraron las explosiones.



Castro indicó que el vehículo fue incinerado a pocos kilómetros del banco atacado y figura como robado en la ciudad de Asunción, de acuerdo a la Policía Nacional.