Quejas de usuarios por cortes de luz en Posadas y varias comunas

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Los prolongados cortes de luz que se produjeron ayer en distintos puntos de la ciudad de Posadas, fueron producto de la extensión de trabajos que debieron realizarse, explicaron desde Energía de Misiones pero también se dieron casos por fallas del sistema provocados por la alta demanda.



Los cortes se produjeron en medio del calor sofocante, con sensación térmica por encima de los 40°, cuando se produjeron los cortes intermitentes y en algunos casos prolongados de energía. Si bien ayer hubo interrupción ya programada en quince chacras y cinco barrios de Posadas por montaje de una nueva salida en la Línea 13.2kv de la Estación Transformadora Itaembé Miní, el corte que debía finalizar a las 11 en algunos sectores se postergó más de lo esperado y las quejas de los vecinos no se hicieron esperar, principalmente porque coincidió con el horario del partido de la selección argentina.



El gerente general de Emsa, el ingeniero Emiliano Ciz fue el encargado de detallar a El Territorio el motivo de los cortes producidos en la ciudad, como el caso de la Estación Itaembé Miní, donde se previeron cortes por cuatro horas pero se extendieron hasta cinco horas. Indicó que allí se hicieron trabajos de instalación de nuevas líneas para aprovechar toda la capacidad de la energía. “Además se está instalando un segundo transformador de gran capacidad (cada transformador tiene un costo de un millón de dólares) que se hacen a medida y tienen plazos de entrega”, argumentó.



Justamente los problemas de importación también hicieron que los insumos no llegaran a tiempo para efectuar la tarea antes de la temporada de alta temperatura. “En nuestro cronograma, teníamos pensado hacer antes estos trabajos, pero se hizo ahora al contar con la provisión de equipos importados sumados a los cables y cobres de difícil acceso”



A ello, según explicó el ingeniero, se sumó otro trabajo importante en la estación transformadora La Tablada, que es la más grande emplazada sobre la avenida Cocomorola. Esa alimenta prácticamente todos los barrios de la zona San Isidro, A4, entre otros. También allí, se cambiaron los cables que salen de los transformadores que son 5 de gran tamaño. “Uno de esos transformadores se cambiaron los cables para repotenciar la zona y aumentar 30% por ciento de la capacidad de suministro”. Esto hizo que en horas de la tarde, por la alta demanda nuevamente se produjeran cortes intermitentes en distintos barrios de la capital misionera y en Garupá.



También más adelante planteó que en algunos lugares se produjeron cortes por sobre cargas, sobre lo que estuvieron trabajando.



En Garupá se registraron quejas de cortes en los barrios Punta Alta I, Santa Clara I, II y III, Néstor Kirchner, Godschalk, El Chogüí, La Calandria, Lomas del Sol, Santa Inés y Piedras Blancas.



A su vez, en la previa y en pleno desarrollo del partido por los cuartos de final del Mundial de Fútbol entre Argentina y Países Bajos, también quedaron sin luz los vecinos de barrio Apos, Rocamora, Itaembé Guazú, Villa Cabello, Los Pinos, Hermoso, Campo Las Dolores, Independencia, parte del Centro y Palomar y las chacras 40 (avenidas Tacuarí y Lavalle); 47 (inmediaciones de avenidas Santa Catalina y López y Planes); chacra 46 (avenidas Santa Catalina y Tambor de Tacuarí), chacra 39 (avenidas Francisco de Haro y López y Planes), chacra 247 (avenidas Vivanco y Bustamante), la chacra 92 (avenidas López y Planes y Aguado, la chacra 94 (avenidas Aguado y Brown) y la chacra 95 (avenidas Martín Fierro y las Heras).



Esta situación nuevamente expuso la queja de los usuarios. Una de ellos, Liliana Wrubleski, posteó en la cuenta oficial de la empresa prestataria: “En barrio Nosiglia es de terror. A veces cinco cortes al día y juegan al prende y apaga”, se quejó. De su lado, Cristina Alarcón comentó: “En la chacra 253 desde la 7 de la mañana estamos sin luz. Se suponía que era hasta las 11, son casi las 14 y seguimos sin luz”, cuestionaron.



Mientras tanto, para hoy de 7 a 10 y si no llueve ya se anticipó que habrá cortes por mantenimiento en líneas de media tensión en la zona de avenida López y Planes entre Thomas Guido y San Martín de la capital misionera.



Otras localidades

En distintos municipios de la provincia también sufrieron la falta o intermitencia del servicio eléctrico.



Los vecinos de Jardín América quedaron sin luz pasadas las 15 de ayer y por un lapso de 20 minutos, situación que se viene repitiendo en los últimos días calurosos. El corte fue en toda la ciudad, según relevó este medio.



En El Soberbio en la última semana hubo cortes diarios de al menos media hora durante la siesta o la noche.



En Leandro N. Alem el corte de ayer se dio pasadas las 13, duró poco tiempo y según se explicó se debió a una falla en la Línea 132 kv.



En Candelaria los vecinos vienen sufriendo en las últimas semanas innumerables cortes en servicio de energía eléctrica en distintos momentos del día o la noche. Los cortes generan múltiples problemas a los usuarios ya que muchos sufren la pérdida de sus electrodomésticos o mercaderías en el caso de los comerciantes.



El Territorio consultó a varios usuarios quienes coincidieron que el problema se debe a los tendidos antiguos y que no están aptos para el consumo actual del servicio. Uno de ellos, Jorge Rodríguez, señaló: “seamos realistas, la culpa no es del operario que trabaja en la calle día tras día, sino de la falta de elementos que estén acorde a la circunstancia. Ya no podemos seguir tolerando esas bajadas y subidas de luz que se llevan consigo miles de pesos del sacrificio del usuario para comprar un electrodoméstico. Los cortes son abruptos y ponen en riesgo a las familias que ya no están en condiciones de reponer una heladera o un televisor. Hay que modernizar el sistema lo antes posible”.

Interrupciones también en Oberá

En esta calurosa semana, Oberá sufrió diferentes interrupciones de energía durante la tarde. Se trata de cortes de emergencia para evitar complicaciones en las líneas eléctricas, según pudo establecer este medio tras distintas consultas.



La Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) -desde que está intervenida por Energía de Misiones- no brinda informes a los socios sobre el estado de situación.



En los últimos tres días hubo varias interrupciones en diferentes líneas que alimentan a los barrios y los socios se mostraron molestos porque no existe comunicación oficial de los cortes, por lo cual no pueden planificar su tarea cotidiana y peligra que se quemen electrodomésticos.



Esta situación no es nueva para los obereños, sino que se repite cada verano. En el año 2018, cuando el escenario se complicó por el alto consumo de energía, se logró instalar tres generadores de energía de 15 megavatios y luego se pasó varios veranos sin sobresaltos. Pero tras cuatro años, la ciudad vuelve a tener inconvenientes y los generados son insuficientes debido al incremento en el consumo.