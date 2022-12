Virgen abandonada

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Por Luis Eduardo Benítez Comisario general (RE), Abogado

Dado que el día 8 de diciembre se conmemoró en nuestro país el Día de la Inmaculada Concepción de María (todos dicen el día de la Virgen), me viene a la memoria una anécdota que me pasó allá por 1995, en la comisaría de Wanda. Estaba reunida la guardia, llovía desde hacía tres días sin parar, llegó la noche, se presentó el jefe que vivía a pocos metros y dijo: el tiempo se presta para un reviro, acá traigo harina, huevos y aceite. Inmediatamente, un número avezado en la materia se ofreció para la tarea, y en pocos minutos se escuchaba la palita de madera golpeando insistentemente la olla de hierro en la cocina. Estas reuniones sirven para fomentar la camaradería, y a la vez, escuchar y conocer los problemas, alegrías, logros y metas que persigue el personal, tanto en la vida profesional como familiar.



La cena transcurría en absoluta normalidad, algunos acompañaban al reviro con mate cocido, el jefe prefirió hacerlo con huevo frito; la lluvia por momentos arreciaba con relámpagos y truenos, y algunos rayos que hacían temblar el edificio. De repente, en forma sorpresiva e imprevista, llegó corriendo desde el frente de la comisaría una persona de contextura robusta, llevaba una capa negra que me hizo acordar a Drácula y cargaba algo envuelto en los brazos, que se parecía a una criatura. Esta persona estaba empapada por la lluvia, llegó sigilosamente, pero una vez en la guardia se despachó con una serie de insultos y amenazas; la sorpresa fue tal, que en pocos segundos nos encontró “cuerpo a tierra” y se escucharon varios clik clik cargando nuestras pistolas. Tratamos de calmarlo y persuadirlo, hasta que caímos en la cuenta que se trataba de una persona con alteraciones mentales, el cual estaba enojado porque según su razonamiento, habíamos descuidado y abandonado a la Virgen que cargaba en sus brazos, y él la había “rescatado” de un santuario de esos que vemos al costado de la ruta. Al final, nuestro visitante nos entregó la imagen para custodia, se calmó, y hasta le invitamos el reviro.