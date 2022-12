Persiste el rastrillaje y la búsqueda del joven desaparecido en San Javier

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

Desde el momento de su desaparición, hace seis días, la familia de Fabricio Nicolás Silva (20) buscó ayuda a las autoridades por la ausencia repentina y preocupante ocurrida el mediodía del domingo en una vivienda ubicada en el paraje Tres Esquinas, San Javier.



El joven recibió un mensaje al celular, se fue y no volvió más, dejando sus pertenencias en la casa donde estaba almorzando. Hasta el cierre de esta edición continúa ausente en su hogar, ubicado en esa localidad.



Mediante el testimonio de familiares, se supo que el muchacho dejó una carta pero al mismo tiempo no aseguran que haya sido el autor.



En el escrito, sin dejar entrever una decisión trágica, pone de manifiesto el malestar que le generó la traumática situación que vivió su hermana Soraya (17) días atrás cuando fue víctima de abusos y un intento de femicidio por quien era su pareja, Agustín D. R. (24).



En esa línea, los allegados sospechan que su desaparición, ocurrida el domingo al mediodía, está relacionada con la familia del agresor y ex pareja de su hermana, quien se encuentra detenido tras ser capturado en Entre Ríos el jueves 1, cuando viajaba de acompañante en un camión hacia Buenos Aires.



Sin embargo, voceros de la fuerza policial provincial manifestaron que no hay certezas de que la familia del agresor esté involucrada en la desaparición. En cuanto a la búsqueda, con un total de 25 uniformados, los agentes de la Unidad Regional VI de Leandro N. Alem y Grupos Especiales acompañados de perros adiestrados, persisten con el rastrillaje por las zonas donde Fabricio fue visto por última vez, en el Paraje Tres Esquinas de San Javier y alrededores.

Los operativos continúan con la ayuda de perros adiestrados. Foto: Policía de Misiones

A partir de la denuncia de su ausencia, los pesquisas recabaron testimonios de familiares y vecinos del mencionado paraje, quienes relataron que el muchacho estaba en la casa de su abuelo compartiendo un almuerzo familiar, y sin decir nada, salió de la vivienda con destino desconocido.



Aparentemente, Fabricio había mantenido una conversación por mensajes pero desconocen con quién habló. Además, discutió con vecinos de su abuelo por lo que, al momento de irse, estaba molesto.



Desde entonces, comenzó una intensa búsqueda para dar con el joven. Según relató la madre, es la primera vez que desaparece de esta manera, y en su entorno temen que esto esté relacionado con el ataque que sufrió su hermana.



Contención a la familia

En la tarde del domingo, María Fátima, la madre de la muchacha que sufrió un intento de femicidio en una chacra ubicada en Itacaruaré, tras ser enterrada viva por Agustín D. R. (24), se presentó ante las autoridades policiales de San Javier para denunciar la desaparición de Fabricio, su hijo mayor.



María se entrevistó con los efectivos y, visiblemente consternada, contó que su hijo Fabricio no había vuelto a su casa, y que la familia le había perdido el rastro al mediodía, cuando se hallaba en lo de su abuelo, en paraje Tres Esquinas.



En ese contexto, a fin de recabar datos que puedan ayudar a la causa y brindar contención teniendo en cuenta la reciente situación traumática de intento de femicidio y posterior desaparición de Fabricio, tanto la madre como la menor de edad fueron entrevistadas individualmente por una profesional.



El procedimiento fue llevado a cabo por un equipo interdisciplinario, algunos días después del inicio de las investigaciones, por disposición de la Jefatura de la Policía.



Por otro lado, las autoridades policiales solicitan que ante cualquier información sobre el paradero de Nicolás Silva (20) están habilitadas las líneas gratuitas de emergencias 911/ 101 o para aportar más datos, la dependencia policial más cercana puede recibir la información.

Claves del caso

Intento de femicidio. La denuncia realizada por la madre de los jóvenes fue radicada el 30 de noviembre tras el episodio que vivió Soraya (17) tras ser golpeada, abusada y enterrada viva

Situación familiar. El hecho, que tuvo repercusión a nivel nacional por su característica brutalidad, consternó a la familia de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio.

Desaparición. El joven manifestó su malestar ante los vejámenes sufridos por su hermana. El domingo, después de almorzar, recibió un mensaje al celular, salió y desapareció.