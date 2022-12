Mente fría y una sana costumbre

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:06hs.

La historia de los mundiales dirá, una vez más, que Argentina le ganó a Países Bajos por penales. Como aquella noche del 9 de julio de 2014 en San Pablo. Que un 9, pero de diciembre y de 2022, otra vez eliminó a los europeos y que Qatar tiene un escalón más para la Scaloneta.



En el encuentro más difícil de la Copa del Mundo, la Selección tuvo varias pruebas. La táctica, porque Van Gaal le propuso a Scaloni un juego de ajedrez, en el que cada detalle fue clave. Porque Argentina estuvo arriba por 2-0 y en la última jugada (sí, a los 56 minutos del complemento) Países Bajos llegó a un 2-2 que podría haber sido un nocaut.



La mentalidad primó. La Albiceleste jugó un gran suplementario y mereció sellar allí su pasaje a semifinales, pero el destino era, otra vez, sacar a Países Bajos por penales. En la tanda apareció Dibu Martínez para dar tranquilidad y Lautaro Martínez selló la clasificación 4-3 que se festejó en Doha y en toda la Argentina.



Y como era de esperarse, Países Bajos salió a quitarle la pelota a la Argentina. Por primera vez, en el inicio de un partido, la selección no fue la que monopolizó el juego. De hecho, los neerlandeses intentaron ser protagonistas, un poco por sus propias ganas y otro poco porque la Albiceleste así lo quiso.



Se jugó como un partido de ajedrez. Se movía una pieza de un lado y del otro respondían con otro movimiento calmo. A la espera de algún error que rompiera esos instantes de estudio, en los que ambos intentaron descifrar cuál era la idea de su rival.



Con Países Bajos con el control de la pelota, Argentina prefirió que los pelotazos partan de Aké y Timber y no de van Dijk que, es sabido, tiene buen pie además de su altura. Apostó a presionar cuando Messi dio la orden y a que Frankie de Jong no sea el generador de juego para los de naranja.



Y en este tipo de instancias pesan los detalles. Argentino esperó y pisó el acelerador cuando faltaban 10 minutos para el final de la primera parte, que no lo había tenido como dominador de la pelota, por primera vez en la Copa del Mundo.



La incógnita era si Argentina tenía que salir a pegar rápido o esperar a que Van Gaal moviera las fichas en el tablero de ajedrez. La selección eligió esperar. Que el desgaste y la obligación sean de los neerlandeses. Que el reloj corra todo el tiempo posible y que, una vez más, la tenencia sea de los centrales europeos.



Messi manejó los hilos del juego, aceleró cuando quiso y cuando lo hizo generó peligro de cara al arco rival. Turo un tiro libre, de esos que tanto le gustan cerca del arco y la pelota pegó en el techo.



Pero el 10 siempre tiene una más. Al Huevo Acuña, de gran partido y quien no podrá estar en semifinales, encaró y lo bajaron en el área. Noppert quiso poner nervioso antes del penal a Messi, pero al rosarino poco le importó y mandó la pelota al fondo de la red.



Países Bajos fue, con más ganas que fútbol, y encontró su premio. De un centro aislado y que parecía no llevar peligro al área del Dibu Martínez llegó el descuento. Weghorst sacó provecho de sus casi dos metros y la peinó para que la estirada del arquero argentino fuese inútil.



El banco fue lo mejor de Países Bajos. En la última de los 90 minutos, Koopmeiners armó una jugada de pizarrón. Se la puso en los pies a Weghorst y el lungo delantero le ganó la pulseada a Enzo Fernández y, otra vez, hizo festejar a los neerlandeses.



Cabeza y corazón

La respuesta tenía que ser mental y de equipo y Argentina estuvo a la altura, porque el golpe del gol en el último minuto fue un mazazo para las ilusiones de los de Scaloni, que se adueñaron de los siguientes 30 minutos de juego.



En ningún momento Países Bajos se sintió cómodo. La Albiceleste llegó con córners, con tiros libres, con jugadas en equipo, con remates desde afuera y desde adentro del área. Noppert en algunas oportunidades y el palo en otras salvaron a los neerlandeses, que no tuvieron respuesta al juego de Argentina y solamente se dedicaron a esperar.



La respuesta llegó también en los penales. Como en la definición ante Colombia en la Copa América, el Dibu Martínez se hizo gigante, como Chiquito Romero en Brasil. Tapó dos y todo parecía definirse, pero había que sufrir un poco más. Enzo Fernández erró el que hubiese marcado el final de la tanda y Lautaro Martínez, que no marcó ningún gol en la Copa del Mundo, se hizo cargo del penal más caliente. El ex Racing se vistió de Maxi Rodríguez como en esa noche fría de San Pablo en 2014. A cobrar y a las semifinales.