Messi arrojó munición gruesa contra Van Gaal

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Rodeado de camisetas naranjas. Así jugó Lionel Messi los cuartos de final del Mundial de Qatar ante Países Bajos.



Sin embargo, una vez más, el capitán de la selección argentina frotó la lámpara y pudo penetrar los bloques defensivos que Louis Van Gaal puso en el campo de juego para neutralizarlo.



Post partido, Messi arrojó con munición pesada contra el técnico neerlandés y hasta tuvo un picante cruce detrás de cámaras con Wout Weghorst, autor de los dos goles.



“Qué miras bobo”, repitió un par de veces Messi en el inicio de la entrevista tras la clasificación albiceleste con claro gesto de ofuscado, hasta que resolvió todo con un “andá para allá”. ¿El destinatario de esas palabras? Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos, con quien el capitán argentino tuvo varios encontronazos dentro del verde césped.



Con aquel cruce superado, el rosarino realizó un breve análisis de lo sucedido en el encuentro, pero no pudo evitar traer a colación al estratega europeo, quien tuvo fuertes palabaras para con Leo en la previa de los cuartos. “Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos”, soltó el 10.



Luego fue el turno de Antonio Mateu Lahoz, árbitro del partido al que la Pulga conoce y mucho: “No quiero hablar del árbitro por qué después te sancionan, no podes ser sincero, pero creo que la Fifa debería pensar todo esto. No podés poner un árbitro así para un partido semejante, de unos cuartos de final de un Mundial”.



Ya con todo dicho, Leo puntualizó en la actuación argentina y no dudó al asegurar que “merecíamos pasar por lo que se vio en el partido”, aunque en su consideración el seleccionado no hizo “un gran partido, pero lo jugamos como lo teníamos que jugar”.



“Cuando muchos nos querían tumbar después del primer partido que perdimos, nosotros sabíamos que este equipo iba a dejar todo y cuando tiene que jugar, juega y cuando no, saca el partido adelante como se hizo hoy (por ayer)”, continuó. “Estamos muy feliz por jugar los siete partidos, era el objetivo. Ahora tenemos una semifinal durísima y ya la vamos a empezar a preparar”.



Luego del sinfín de emociones que lo interpelaron tras la luchada clasificación a semis, cuando Messi se dirigía al banco argentino se cruzó con Van Gaal en el césped. Se acercó al técnico y con un claro gesto de “hablás mucho” le dijo lo que pensaba. El histórico Edgar Davis, hoy ayudante del estratega neerlandés, se interpuso en el medio de ambos e intentó calmar las aguas. Picante.

Dibu: “Quiero darle alegría a la gente”

El arquero del seleccionado argentino Emiliano “Dibu” Martínez, héroe al atajar dos penales en la definición ante Países Bajos y permitir la clasificación a las semifinales del Mundial de Qatar, dijo al finalizar el partido que su “mayor satisfacción es darle alegría a la gente”.



“Atajo para los 45 millones de argentinos que tenemos detrás, para darle alegría a la gente, esa es mi mayor satisfacción”, manifestó el marplatense de 30 años.



Sobre el partido ante el conjunto europeo, indicó: “Me llegan dos veces en el final (por los dos tantos convertidos por el delantero Wout Weghorst), tenía que ayudar a mis compañeros y en los penales atajé dos y pude atajar más”, consideró el ex Arsenal de Inglaterra.



Por último, y sobre el pase a semis, el Dibu dijo: “Tenemos huevos. Sabemos levantarnos después de un golpe”.



“Ya tendremos tiempo de pensar en la semifinal del martes con Croacia. Ahora quiero disfrutar”, cerró.

uno X UNO

Emiliano Martínez (9): Otra vez determinante en una definición por penales con dos atajadas fenomenales. En los goles de Países Bajos no tuvo mucho que hacer, más que nada en el primero en el que la pelota le fue al cuerpo con un pique complicado.



Nahuel Molina (7): Su primer gol en el seleccionado y el más importante de su carrera. Desde el inicio del partido el cordobés se había mostrado muy bien como opción de ataque y tras el pase estupendo de Messi pudo definir con la punta de su botín derecho. Se lo nota más cómodo en la línea de cinco.



Christian Romero (6): Partido correcto. Prolijo en la salida por la derecha y en defensa estuvo sólido tanto de arriba como de abajo. En la única que se equivocó fue amonestado por una mano y esa condición lo llevó a ser reemplazado.



Nicolás Otamendi (9): Sensacional partido y Mundial del experimentado zaguero. Su revancha después de los cuartos de final de Sudáfrica 2010 cuando jugó de lateral derecho. Pilar fundamental del equipo. Impasable en los duelos de arriba y de abajo.



Lisandro Martínez (6): Fue de mayor a menor porque sobre el final fue uno de los que sufrió con el ingreso de las torres neerlandesas. Quedó marcado por haber perdido con la altura de Wout Weghorst (1,97 metros) en el descuento de Países Bajos.



Marcos Acuña (7): Empezó el partido algo contenido por el duelo mano a mano con Dumfries. Sobre el final del primer tiempo fue amonestado pero salió a jugar el segundo de la misma manera y de un ataque suyo recibió la falta del penal de Messi. Recibió ovación cuando salió.



Rodrigo De Paul (6): Estuvo en duda pero jugó con sacrificio, compromiso y el despliegue físico que mostró durante el Mundial. En el segundo tiempo se fundió y se fue ovacionado tras ser reemplazado a los 20 minutos por Leandro Paredes.



Enzo Fernández (7): Fue un partido de buenas y malas. En el segundo gol de Weghorst perdió la marca. Creció al final del segundo tiempo de la prórroga con su tiro en el palo en el minuto 120 y otras dos apariciones importantes. En la definición pateó afuera su penal.



Alexis Mac Allister (7): Pieza irremplazable del mediocampo. Cuidó la pelota y siempre se la dio a un compañero. Sólo se le puede reprochar que no presionó al lanzador en el descuento de Países Bajos.



Lionel Messi (9): A los 35 años y en su quinto Mundial sigue demostrando que es el mejor jugador del Mundo. Asistencia mágica a Molina en el primer gol y gran definición de penal para el 2-0 parcial. Se cayó físicamente pero no se escondió nunca y siempre fue lo más peligroso del equipo hasta el minuto 120.



Julián Álvarez (7): Tuvo que lidiar nuevamente con centrales muy potentes físicamente pero hizo un trabajo para el equipo muy importante en la presión. Ese desgaste lo llevó a perder duelos ofensivos.



Leandro Paredes (6): Tenía que entrar para darle más tranquilidad al equipo y llevó el partido a un terreno complicado por patear una pelota al banco rival. Estuvo a destiempo para marcar y participó de la última falta que derivó en el empate de Países Bajos. Mejoró su imagen al patear con autoridad su penal.



Germán Pezzella (4): Le costó afirmarse en el partido y en la defensa. Cometió la falta clave sobre el final del partido que terminó en el gol del empate de Países Bajos.



Nicolás Tagliafico (5): Entró para reforzar la defensa pero también padeció el ritmo del partido y la altura neerlandesa. Igualmente aportó un gran despliegue físico y lucha en las pelotas divididas.



Lautaro Martínez (6): Tuvo en sus pies la responsabilidad de patear el penal definitorio y no falló. Le costó entrar en el juego pero tuvo dos chance en el segundo tiempo del tiempo extra con un remate que se desvió en Van Dijk y otro zurdazo que sacó el arquero.



Gonzalo Montiel (6): Arrancó mal porque fue amonestado insólitamente cuando la falta era para la Argentina pero terminó de manera excelente con una precisa ejecución en un penal caliente.



Ángel Di María (6): Luego de perderse octavos y estar en duda entró para los ocho minutos finales de la prórroga y fue importante en la levantada del equipo. Casi mete un gol olímpico y generó peligro por la derecha.