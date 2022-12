“Ahora hay que seguir bailando”

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni destacó el espíritu de sus jugadores tras superar a Países Bajos en los penales y a su vez palpitó el duelo con Croacia: “Con máximo respeto. Estamos muy cerquita”.



“Es un objetivo. Ahora que estamos en el baile, hay que seguir bailando. Nos gustaría seguir, con todo el respeto que hay que tener con Croacia. Esperemos estar a la altura”, expresó el entrenador.



Y agregó: “El primer objetivo es pasar la fase de grupos, después pasar a cuartos, ahora estar en una semifinal... Estamos a un pasito. Con máximo respeto, estamos muy cerquita”.



A su vez, el técnico destacó el “espíritu y sacrificio de lucha” de sus jugadores para reponerse del golpe del agónico empate de Países Bajos: “Tiene un espíritu de saber afrontar en cada momento las situaciones. No merecimos llegar a los penales. Aún así, el equipo siguió dando la cara. Un partido difícil. Ellos plantearon un partido extraño. Lo teníamos controlado, pero esto tiene el fútbol, un deporte tan lindo. Cuando creés que está todo terminado, no se termina”.



En ese sentido, destacó las “pruebas de carácter” que el equipo dio a lo largo de la Copa del Mundo y que “muestra facetas que requiere el partido en cada momento”.



A su vez, reconoció que las modificaciones en los 90 minutos “no salieron bien” pero dejó en claro que “son decisiones que tenés que tomar en el momento”. Y añadió: “Hay veces que tenés que defender. Como jugaron ellos, te obligan a que tengas que defender. Te meten tres delanteros de 1.90 y tenés que defender. Eso es lo que tiene el equipo: sabe en cada momento qué es lo que tiene que hacer. Los últimos 10 o 12 minutos fueron el momento de mayor dificultad”.



Lionel Scaloni se refirió al duelo personal entre Lionel Messi y el entrenador Louis Van Gaal. “El partido estaba para eso. Es un partido de cuartos de final. Son cosas que suceden en la cancha. No jugamos con uno menos cuando tenía la pelota, sino con 11... Leo se sintió tocado y demostró que es el mejor de todos los tiempos. Estamos contentos de tenerlo”, expresó.



Lionel Scaloni prefirió no criticar al árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz, apuntado por Lionel Messi. “Del árbitro no voy a hablar. Lo conozco, tengo buena relación. Tema terminado. Por suerte terminó bien y lo dejamos ahí”, expresó. Y sentenció: “Tiene mi camiseta de cuando jugaba. Sigo pensando que es un buen árbitro. No vale la pena. Ya pasó. Si lo vio así, ya está”.



Lionel Scaloni aeguró que vivió la tanda de penales “similar a lo del día de Colombia en la Copa América”, donde Dibu Martínez también se vistió de héroe. Sabíamos quiénes iban a ser los pateadores. Sobraban jugadores. Eso está bueno, te da confianza. No deja de ser algo positivo para el equipo ver que todos quieren patear. Y sabíamos que Emiliano, como contra Colombia, podía atajar alguno. Un poco repetir eso y darle la confianza a los jugadores. Sólo tuvimos que decidir el orden, pero sobraban ejecutantes”, afirmó.

Acuña y Montiel, al margen de las semis

Marcos Acuña, de gran partido, se perderá el duelo de las semifinales. Foto: AP

Los defensores del seleccionado argentino Marcos Acuña y Gonzalo Montiel recibieron ayer la segunda tarjeta amarilla y no podrán jugar la semifinal del martes contra Croacia.



El Huevo fue amonestado por el árbitro español Antonio Mateu Lahoz a los 43 minutos del primer tiempo por un fuerte pisotón.



En tanto, Gonzalo Montiel ingresó en el primer tiempo de la prórroga por Nahuel Molina y en la primera jugada recibió la tarjeta por protestar cuando la falta había sido para Argentina.



Acuña fue de menor a mayor en el Mundial y se había ganado la titularidad pero deberá mirar desde afuera el partido ante los croatas.



Montiel jugó desde el arranque ante México (ahí recibió la primera amarilla) y luego ingresó desde el banco contra Australia y ayer ante Países Bajos.



Ambos se perderán el partido del próximo martes 13 en el estadio Lusail contra Croacia, que eliminó a Brasil también



por penales.



Para el sector izquierdo sólo queda la opción de Tagliafico, mientras que como tercera variante en el lateral derecho puede jugar Juan Foyth, uno de los jugadores sin minutos en la Copa del Mundo.