Busca la revancha

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Luego del gran triunfo ante Boca, Oberá Tenis Club (OTC) recibirá esta noche a San Martín de Corrientes, por una nueva fecha de la fase clasificatoria de la Liga Nacional de básquet temporada 2022/23.



El partido se disputará desde las 20, en el estadio Luis Augusto Derna de Oberá.



El último miércoles el Celeste derrotó al Xeneize por 88 a 87 en suplementario, tras iguales en 73 en el tiempo reglamentario.



En tanto, hoy se medirá ante un rival al que conoce de memoria y viene de enfrentar por Liga Sudamericana, al cual venció en el Final 8, pero cayó en semifinales hace justo una semana.



Con relación a la actualidad de ambos equipos en LN, OTC ostenta un record de 8 triunfos y 3 derrotas, números que lo ubican quinto en las posiciones.



Por su parte, el Santo correntino tiene un registro de 5 victorias y 2 caídas, campaña que lo coloca en la séptima ubicación.



Luego del partido ante Boca, Jonathan Maldonado destacó el compromiso y el buen momento del equipo obereño.



“Sabíamos que iba a ser un partido largo porque teníamos a un gran equipo enfrente que no se iba a relajar en ningún momento y había que jugar de esa manera, concentrados los 40 minutos. Sobre el final nos tomaron unos rebotes en ataque, que me parece que eso no estuvo tan bien defensivamente. Pero en ningún momento perdimos la ilusión que lo podíamos ganar”, remarcó.



El base-escolta de OTC fue el goleador del equipo con 18 puntos, colaborando en la conducción y anotando en momentos claves.



Pero más allá del lucimiento personal, Maldonado valoró que “este equipo se merecía el triunfo por la lucha de todo el partido y por lo bien que estamos haciendo las cosas. Hicimos una gran Liga Sudamericana, estamos con confianza y tenemos que sumar un par de cositas más para terminar de la mejor manera esta primera fase”.