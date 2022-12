Qué esperar de la selección croata

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Croacia, rival de la Argentina en semifinales, es un equipo de enorme peso histórico respaldado en la experiencia del enorme Luka Modric. Como una hormiga, así viven los croatas cada gran torneo. Son los actuales subcampeones del mundo y se apoyan en las batallas de sus históricos para llevar adelante cada partido.



La selección europea se metió por segunda vez consecutiva entre los mejores cuatro del mundo, luego de haber caído en la final de Rusia 2014 frente a Francia.



El equipo conducido por Zlatko Dalic se clasificó en forma directa para el Mundial 2022, en la zona de Eliminatorias Uefa que compartió con Eslovenia, Chipre, Malta, Eslovaquia y Rusia, a la que derrotó en la última fecha y selló su pasaje.



En la Uefa Nations League tuvo un andar irregular y pese a ello fue líder del grupo y se meitó en el Final Four que se definirá en 2023.



En este Mundial le tocó compartir el grupo F con Bélgica, Marruecos y Canadá. Y nada resultó como se esperaba, excepto que logró avanzar.



El debut fue con un olvidable 0-0 frente a Marruecos. Pero logró reinvindicarse con un 4-1 sobre Canadá, al remontar un rápido gol de Alphonso Davies a los dos minutos. Llegó a la tercera fecha de la zona peleando el primer puesto con la sorpresiva selección africana y con la misión de sacar del torneo a la favorita Bélgica.



Fue 0-0 frente a los Diablos Rojos y le alcanzó para clasificarse, aunque en el segundo lugar.



El partido de octavos de final no le resultó nada fácil a Croacia, que estuvo 0-1 ante Japón, que le manejó el encuentro. Logró empatarlo en tiempo regular con el gol de Iván Perisic. Nada se modificó en el tiempo suplementario, tres de los nipones fallaron en los tiros desde el punto penal y el boleto a cuartos de final quedó en manos europeas.



Ayer fue el turno de Brasil con un nuevo alargue y penales. Y Ahora irá por más ante Argentina.



Son pocos los antecedentes entre sí y muy parejos. En el historial general se enfrentaron cinco veces, con dos victorias por lado y un empate.



En Copas del Mundo, sólo se encontraron dos veces. La más reciente es un recuerdo doloroso para la Albiceleste. Por el grupo D del Mundial de Rusia 2018, el equipo dirigido por entonces por Jorge Sampaoli cayó por 3-0 con los goles de Ante Rebic, Luka Modric e Iván Rakitic.



La vez anterior fue en Francia 1998, también en fase de grupos, pero en esa ocasión con festejo albiceleste: 1-0 con tanto de Mauricio Pineda.



Un esquema que no se negocia

Dalic ha optado por alternar entre aquel sistema inicial del 2018 y el 4-3-3. Sólo una vez se inclinó por utilizar tres defensores: el 26 de marzo de 2022, en un amistoso contra Eslovenia.



En consecuencia, la clásica línea de cuatro defensores es la base de la estructura de Croacia en la Copa del Mundo y luego aparecen las variantes según el rival o las necesidades del equipo.



Por otra parte, tiene bajo los tres palos a uno de los mejores arqueros de este Mundial: Dominik Livakovic. Pero toda su estructura de armado ofensivo depende de dos históricos: el mediocampista Luka Modric y el delantero Ivan Perisic.



Mención especial para el lateral Borna Sosa, quien en cada partido se va superando. Ayer fue vital en la estructura defensiva de Croacia.

La enorme racha de los penales

Croacia alargó su sorprendente racha jugando en los tiempos extras, ya que nuevamente avanzó de ronda tras ganar una definición desde los lanzamientos penales en un Mundial.



El registro de los croatas arranca en Rusia 2018, donde en los octavos de final eliminaron a Dinamarca por 3-2 desde los 12 pasos tras igualar 1-1. En los cuartos de final dieron cuenta del anfitrión a quienes vencieron por 4-3 en una dramática definición desde el punto de penal. Luego en semis vencieron por 2-1 a Inglaterra y la final la perdieron 4-2 ante Francia.



Mientras que en la presente edición de la Copa del Mundo también necesitaron del tiempo extra para avanzar de ronda. Primero lo hicieron en octavos de final donde igualaron 1-1 con Japón y en los penales se clasificaron al ganar 3-1.



Y ayer su víctima fue nada más y nada menos que Brasil. Tras estar en desventaja por el gol de Neymar a los 105’, Bruno Petkovic logró la igualdad a los 117 minutos y el ganador se definió en los lanzamientos penales.