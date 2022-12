Tite es la primera víctima: “Estoy en paz, fin de ciclo”

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

La prematura eliminación de Brasil ya se cobró su primera víctima porque Tite anunció que no seguirá en la Verdeamarela al término del contrato que posee con la selección hasta el 31 de diciembre de este año.



“Derrota dolorosa, sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Fin del ciclo”, comunicó el entrenador de 61 años en el estadio Ciudad de la Educación después de la caída por 4-2 en los tiros desde los doce pasos.



Tras el encuentro, señaló que el fin de su estadía ya estaba en su mente más allá del resultado dado en este encuentro: “Ya lo había puesto hace más de año y medio, no soy un tipo de dos palabras. No estaba jugando para ganar y luego haciendo drama para quedarme, cualquiera que me conozca lo sabe”.



Una de las preguntas que debió responder en conferencia de prensa hizo referencia a los motivos que deparó en Neymar como pateador de un quinto penal que no llegó en lugar de iniciar la tanda después de que Rodrygo haya fallado la ejecución inicial. “Es el quinto y decisivo penal. El jugador que tiene más calidad y mentalidad de cobrar tiene más presión”, justificó.

Los medios se hicieron eco del duro cachetazo

“Se mantiene vivo el fantasma contra los europeos”. “La selección no entendió el juego e hizo todo lo que quiso Croacia”. “Marquinhos, el peor del partido”. La eliminación en cuartos pegó fuerte en Brasil. Fue un golpe inesperado porque llegaban como claros candidatos a quedarse con el hexa, algo que se les viene negando hace 20 años. Y los medios, todavía con el partido caliente, fueron bastante críticos con el rendimiento de los de Tite.



Por ejemplo, Globoesporte -el sitio deportivo más importante del país vecino- le puso “fin del sueño” al partido en su portada y dentro de la nota explayó que “mantiene vivo el fantasma contra los europeos cada vez que se enfrenta con uno de ellos en cuartos de final”.



De hecho, hasta plantea una curiosa encuesta: le pregunta a sus lectores quién debe ser el nuevo entrenador de la selección. Sí, más allá de que Tite dijo que no seguiría después del Mundial, lanzaron la consulta minutos después de la eliminación.



Por otro lado, Lance! algo más punzante: habla de que “la selección no entendió el juego e hizo todo lo que quiso Croacia” y que “todos sabían que sería complicado, quizás menos la selección de Brasil”. Además, criticó a Marquinhos como el peor puntuado del equipo.



La maldición del gato



En las redes sociales, por otra parte, apuntan como culpable al gato que estuvo en la conferencia de prensa que dio Vinicius Jr. en la previa del partido.



Todo ocurrió en medio de la charla que el jugador del Real Madrid mantuvo con los medios luego de la práctica que se realizó en el estadio Grand Hamad. El animal se metió a la sala, saltó sobre la mesa y causó risas en el futbolista y en todos los presentes en el lugar.



El felino se trepó a la mesa y allí quedó expectante, al lado de los micrófonos. Pero su descanso duró tan solo algunos segundos. Vinicius Rodríguez, miembro del equipo de prensa de la confederación brasileña, lo quitó con un gesto violento y lo arrojó al piso.