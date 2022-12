La Pulga alcanzó al Bati en la tabla de artilleros

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Lionel Messi alcanzó ayer un nuevo récord en su carrera al convertirse en el máximo anotador histórico de la Selección argentina en Mundiales: igualó a Gabriel Batistuta, con diez tantos.



El rosarino convirtió de penal a los 73 minutos del duelo válido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y así llegó a la marca legendaria.



En detalle

-El primer grito sagrado. José Pekerman lo convocó para el Mundial de Alemania 2006. En el debut, contra Costa de Marfil, Messi no salió del banco. Pero en la segunda presentación, ante Serbia y Montenegro, el entrenador lo hizo debutar en una Copa del Mundo. A los 30 minutos del segundo tiempo, lo hizo ingresar en lugar de Maxi Rodríguez.



El equipo ya ganaba 3-0 cuando el número 19 pisó el césped. Hernán Crespo y Carlos Tevez llevaron el resultado a 5-0 y 13 minutos después de su ingreso, Tevez lo asistió y Messi atacó el espacio por derecha y cruzó el remate de derecha para poner el 6-0 final.



-El segundo fue en el Maracaná. Después de no convertir en Sudáfrica, Messi se sacó la bronca contra Bosnia, en el Mundial 2014. En el debut, el equipo de Sabella se impuso 2-1. El segundo gol fue de Leo, a los 20 minutos del complemento. Acción típica del 10, fue bordeando desde la derecha a la izquierda y definió de zurda, abajo, contra un palo.



-El tercero fue agónico y en el Mineirao. También en Brasil, en la segunda presentación de la Selección, Messi le dio el triunfo al equipo contra Irán a los 46 minutos del segundo tiempo. También de zurda, clavó un golazo luego de encarar de derecha a izquierda. Así, con ese golazo, destrabó un partido que se había complicado.



-El cuarto fue en Porto Alegre. En el tercer partido del Grupo, la Selección le ganó 3-2 a Nigeria luego de que los africanos se pusieran 2-2. Leo convirtió el 1-0 a los tres minutos del primer tiempo: fue un gol terrenal, con un remate fuerte, a la carrera, luego de que Di María estrellara un zurdazo en el palo. El 10, también de zurda, le rompió el arco al nigeriano.



-El quinto también fue a Nigeria. En el mismo partido, en el Beira Río, Messi puso el 2-1 parcial con un hermoso gol de tiro libre. De zurda, la pelota pasó por encima de la barrera y venció por segunda vez al arquero rival.



-El sexto fue en Rusia. Otra vez frente a Nigeria, pero cuatro años después, Leo convirtió su último gol en mundiales. Tras un gran pase de Banega, el 10 controló con el muslo entrando al área y definió de derecha, como en aquel primer gol en Alemania, 12 años atrás.



-El séptimo fue en Qatar 2022. Fue de penal en la derrota por 2-1 ante Arabia Saudita.



-El octavo fue ante México y abrió el camino de la victoria por 2-0.



-El noveno fue ante Australia, por los octavos de final. Fue su primer tanto en una instancia decisiva de un Mundial y Argentina ganó por 2-1.



-El décimo fue ante Países Bajos. Le permitió a Argentina encaminar la clasificación a semifinales, que luego se daría en los penales. La historia continúa.

Van Gaal se fue otra vez invicto

Louis Van Gaal quería su revancha de Brasil 2014, pero no pudo ser. El DT de 71 años analizó cómo fue el partido, deslizó una frase sobre Lionel Messi y se refirió al invicto de su segunda etapa antes de despedirse como técnico de Países Bajos.



“Hemos empatado y llegado a los penales y es la segunda vez con este seleccionador pierde en penales. Por eso pedí a los jugadores que entrenen los penales, porque tenía la experiencia de hace dos mundiales. Aún así no se dio y no tengo nada que reprochar a los jugadores. Perder por penales es tener muy mala suerte”, dijo en conferencia de prensa.



“No voy a seguir en la selección porque era sólo para este período. Este era mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Pueden verlo en Google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí”, remarcó.