Postergaron la reunión de Grupo de Puebla por el Covid de Cristina

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El Grupo de Puebla confirmó ayer que la actividad contra el lawfare que se iba a realizar el lunes en Buenos Aires con la presencia del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios ex mandatarios de la región se postergó para el próximo lunes 19, por el contagio de Covid 19 de la ex presidenta, lo que generará algunas modificaciones de los participantes que asistirán a ese evento.



Desde la organización del Grupo Puebla, que es un foro político y académico de la izquierda y del progresismo de América Latina, el Caribe, España y Portugal, precisaron a Télam que la jornada en el Centro Cultural Kirchner (CCK) “se realizará una semana más tarde por el problema de salud de la vicepresidenta”, pero tendrá el mismo objetivo de “cerrar filas para denunciar el lawfare contra Cristina Fernández”.



En esta línea, fuentes cercanas a la vicepresidenta informaron ayer por la noche que Cristina Kirchner había “dado positivo en un test de Covid” y que “se encuentra en buen estado de salud en El Calafate”.



“Ayer por la tarde -el jueves- , la vicepresidenta llamó por teléfono y anunció que tenía fiebre alta. Luego se confirmó que era Covid-19 y decidimos postergar el evento”, contó a esta agencia uno de los encargados de organizar la jornada denominada “Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”.



Los cambios

Con la nueva fecha programada para el próximo lunes 19, habrá algunos cambios en la lista de los miembros que participen de la actividad debido a problemas de agenda, según adelantaron desde la organización, mientras que otros podrán venir a Buenos Aires y participar en forma presencial.



Al respecto, la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, que estaba prevista su participación porque está en un viaje oficial por la región, ahora no podrá asistir porque “ya tenía armada la gira con los tiempos justos”. Otro de los que no podrán asistir debido a la postergación es el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien vendrá este lunes a Buenos Aires, pero no podrá quedarse una semana más por “problema de agenda”, ya que “tiene compromisos previamente asumidos”.



Asimismo, la postergación va a permitir que algunos expositores que iban a participar por videoconferencia, van a decir presente en el CCK, como es el caso de la ex mandataria brasileña Dilma Rousseff; el juez español Baltazar Garzón; y la jurista brasileña y abogada defensora de Lula da Silva, Carol Proner.



También asistirán, según ya estaba previsto, los ex mandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España); Evo Morales (Bolivia); Ernesto Samper (Colombia); y José ‘Pepe’ Mujica (Uruguay); entre otros.



Asimismo, contará con las asistencias del presidente del partido Morena de México, Mario Delgado, y la abogada del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), Gisele Ribocom.



Además, se reprogramó para el próximo lunes 19 la movilización bajo la consigna “Basta de la mafia judicial”, que estaba prevista para este lunes frente al CCK.



“Queda todo igual, cada organización en su zona y horario, solo cambiamos de día (del lunes 12 pasa al lunes 19 de diciembre) debido al contagio de Covid de Cristina Fernández de Kirchner”, confirmaron a Télam voceros gremiales y de organizaciones sociales.



El cónclave, según informó en un comunicado el grupo que reúne a líderes progresistas de Iberoamérica, será abierto por el Jefe de Estado Alberto Fernández y clausurado por su compañera de fórmula en las elecciones de 2019, Cristina Fernández.

CFK se repone en El Calafate

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, contrajo Covid 19 en medio de esta nueva ola del virus que está generando un alza masiva en los niveles de contagio. La funcionaria, se recupera en su casa de El Calafate, y según indican fuentes de su entorno, sin mayores sobresaltos de salud.



Fuentes cercanas compartieron que la ex mandataria, que tuvo fiebre el jueves, transcurre con tranquilidad el contagio y espera poder estar en la cumbre del Grupo Puebla donde se espera que hable y se muestre tras el fallo que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal 2 en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

“La decisión de Cristina de no ser candidata no es compartida”

El gobernador de Chaco Jorge Capitanich afirmó ayer que la sentencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad “era previsible”, pero sostuvo que la decisión de la ex mandataria de no presentarse como candidata en las próximas elecciones “no es compartida”.



“Era previsible que ocurra esto. El discurso de la vicepresidenta fue impecable, pero la decisión de renunciar a ser candidata no es compartida. Creo que es lo que ellos pretenden: que uno renuncie a postulaciones”, afirmó el mandatario provincial en declaraciones a la radio AM 750.



En ese sentido, sostuvo que “sabe de las convicciones” de la ex presidenta y que “cuando toma decisiones lo hace con racionalidad”, pero subrayó que “el único que puede excluir a un dirigente es el pueblo con su voto”.



“El discurso de Cristina tuvo una fortaleza y coraje al que nos tiene acostumbrados. Si hay algo que aprendimos del (ex presidente) Néstor (Kirchner) y Cristina es a no resignar las convicciones. A nosotros nos encantan, nos enamoran, los factores emocionales que nos indican que hay un rumbo”, expresó.



Además, sostuvo que el Partido Justicialista (PJ) “no es un partido conservador” ni que forma parte “del sistema para perpetuar el poder de las minorías”.



“Somos la rebeldía hecha carne para transformar la realidad y si no tenemos esa capacidad, entonces nos habremos transformado en un partido conservador”, subrayó.