Desplazarían a Milman de la vicepresidencia del bloque de PRO

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El bloque de diputados nacionales del PRO confirmaría la semana próxima el desplazamiento de Gerardo Milman de la vicepresidencia de ese bloque opositor y la designación, en su lugar, de la legisladora cordobesa Laura Rodríguez Machado, informaron fuentes de ese espacio.



Las fuentes admitieron a Télam que el reemplazo de Milman, perteneciente al sector de la titular del PRO y precandidata presidencial Patricia Bullrich, obedece a que quedó involucrado en la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner.



El ex secretario de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri cuando Bullrich era la jefa de esa cartera ya había sido desplazado en los últimos días del equipo de campaña presidencial de la ex ministra de cara a las elecciones del año próximo, y en su lugar fue designado el legislador porteño Juan Pablo Arenaza.



El bloque de diputados nacionales del PRO es conducido por Cristian Ritondo, con el aval directo del ex presidente Mauricio Macri y las vicepresidencias estarán ejercidas por Álvaro González -quien continúa en ese cargo con el apoyo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta- y ahora Rodríguez Machado, ungida por Bullrich.



La situación de Milman se complicó tras quedar involucrado en la investigación del atentado contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner, luego de que un testigo dijo haberlo escuchado hablar de lo que iba a ocurrir el 1 de septiembre junto a dos empleadas suyas, en una mesa de la confitería Casablanca, frente al Congreso Nacional, antes del atentado que cometió Fernando Sabag Montiel.



Ese testigo, un asesor de un diputado oficialista, reveló que le escuchó decir “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.