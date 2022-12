Brasil: Lula eligió al ministro de Economía y parte de su gabinete

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció ayer en Brasilia a los primeros cinco ministros de su futuro gobierno, entre los que destacan el ex alcalde de la ciudad de San Pablo Fernando Haddad al frente de la cartera de Economía y Mauro Vieira como responsable de Relaciones Exteriores, un cargo que ya ocupó durante el gobierno de Dilma Rousseff.



En una conferencia de prensa en el Centro Cultural Banco de Brasil (Ccbb), sede del gobierno de transición, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) comunicó también que el senador electo Flávio Dino será ministro de Justicia, el ex diputado José Múcio Monteiro será el titular en Defensa y el gobernador de Bahía, Rui Costa, estará al frente de la Casa Civil (jefatura de Gabinete).



“Necesito que algunos comiencen a trabajar para montar el gobierno y que la estructura empiece a funcionar”, dijo el mandatario electo, según la cadena Globo News.



“Llegará un momento en el que verán aquí más mujeres que hombres y la participación de muchos compañeros afrodescendientes”.



Más anuncios

Consultado por los periodistas, Lula señaló que “probablemente” mañana definirá la cantidad de ministerios y secretarías de su futuro gobierno, que asumirá el 1 de enero de 2023, y aseguró que en las próximas semanas dará a conocer el resto de cargos de su gabinete, en el que afirmó habrá también “mujeres y afrodescendientes”.



Entre los cargos más esperados está el del ministro de Medio Ambiente, al que el presidente electo prometió dotar de recursos para combatir la deforestación y preservar la Amazonía. También destacó que no frustrará las expectativas de los brasileños que creen que el gobierno funcionará bien porque “no tiene derecho” a equivocarse.



Además, alertó de la situación dejada en las finanzas públicas por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, sin apenas recursos para las políticas más básicas para cuidar de la población más vulnerable.



Por otro lado, el ex mandatario aseguró ayer que volverá a crear el Ministerio de Planificación, donde nombrará a alguien “capaz de cuidar el presupuesto”, en sintonía con Haddad.



Lula, que derrotó a Bolsonaro en el balotaje del 30 de octubre, asumirá el poder el 1 de enero por tercera vez, tras haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010.