Dina Boluarte agradeció una llamada de Fernández

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, agradeció una comunicación que recibió del jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, y afirmó que en ese contacto su colega le expresó su “respaldo, apoyo y colaboración”.



La comunicación fue informada por Boluarte a través de un posteo en su cuenta oficial de la red Twitter en el que agradeció “la llamada del presidente de la hermana República Argentina”



Según precisó, el mandatario argentino “expresó su respaldo, apoyo y colaboración en el marco del fortalecimiento de nuestra democracia, las relaciones bilaterales y las políticas regionales por el desarrollo de Sudamérica”.



Boluarte, una abogada de 60 años que era vicepresidenta de Perú durante el mandato de Pedro Castillo, asumió el miércoles tras la destitución del ahora ex mandatario, quien horas antes había anunciado la disolución del Congreso.



Al mismo tiempo, desde el jueves se multiplicaron las marchas y los cortes de ruta en el sur del país por parte de partidarios del ex presidente Pedro Castillo, destituido y detenido por intentar un autogolpe, que acusan a la nueva mandataria de “traidora”. Mientras el descontento crece, la flamante presidenta ya no descarta anticipar elecciones.