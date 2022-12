Del Inta a la chacra: la generación de datos clave para los productores

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Emiliano Lysiak es licenciado en Economía y master en agronegocios. Además, es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) desde 2006. Fue el encargado de llevar adelante la investigación publicada sobre la evolución anual de la superficie de té en Argentina 2010-2021.



En una entrevista con El Territorio, Lysiak contó acerca de los objetivos que motivaron la realización del trabajo y las próximas investigaciones que se enmarcarán dentro de la base de lo que se pudo visualizar en las conclusiones.



Adujo que es importante contar con datos claros, pues contribuyen a la hora de tomar decisiones, no sólo con los organismos del sector agrícola, sino con los mismos productores que se dedican a la actividad.





¿Cuál fue el objetivo principal de este trabajo?

El objetivo del trabajo por ahí no era saber cuánta superficie había en un determinado año, ya habíamos hecho un trabajo en el 2010 y una de las opciones era comparar esos datos con el 2020 para ver las diferencias. Sino que el objetivo más que todo, fue ver la evolución. Qué año anduvo mejor, qué año anduvo peor. De la evolución anual de tanto tiempo uno puede sacar más conclusiones, si tenés sólo los datos de dos años, por ejemplo, no se puede concluir mucho.



Pero la idea era ver la evolución año tras año; con herramientas que están disponibles, pero haciéndolo con la posibilidad de utilizar y analizar las imágenes satelitales, que se van actualizando y permiten que se pueda actualizar también la información que se tiene.



Nosotros habíamos hecho un trabajo para el 2010 y nos había dado determinada superficie. Con ese trabajo vemos que posteriormente al 2010, hubo años que se plantó té. Cuando uno planta té es porque ve una buena situación económica para la plantación. En este período desde 2010 hasta 2013 fue así, y después de eso se terminó la tendencia.



¿Qué fue lo que pudieron ver entonces a partir del 2014?

Hasta el 2013 vimos que por los precios y otros factores se seguía plantando té, pero a partir del año 2014 hubo una caída. Primero se ve un abandono de superficie y ya para los últimos cuatro o cinco años hay un proceso de inacción. De 2015 a 2016 fueron años que detectamos una baja, se abandonó mucho. Pero luego empezó ya un proceso de inacción, que fue creciendo.



En los últimos años se está viendo aún más por la situación económica. La gente deja de plantar porque cree que no le conviene económicamente. Pero resumiendo, hubo sí un proceso del 2010 al 2014 que se plantaba, y luego se fue abandonando.



Cuando se empezaron a interiorizar de los resultados, ¿te sorprendió esta eliminación tan grande de los teales?

No, había ya información de que se venía eliminando té. Veíamos en notas periodísticas y teníamos también un dato del Ministerio del Agro; era conocido el proceso, pero faltaba cuantificar de forma anual, como dato importante.



En un momento pensé que iba a ser un poquito mayor la eliminación pero el fuerte se dio en 2019, 2020 y 2021. Quizás con imágenes actualizadas sea aún mayor la eliminación.



Lo que más me sorprendió fue el proceso de que se plantó del 2010 al 2013, era algo que no lo tenía en cuenta que podía aparecer. Pensé que iba a ser una caída continua del 2010 al 2020, pero no; hubo un proceso sí de plantación para el 2010, 2011, 2012, 2013 que no estaba en los papeles, que eso incrementó las superficies. Entonces el proceso de eliminación no llegó a ser tanto.



A partir de ahora, ¿se va a determinar en un próximo trabajo cuáles son los factores de este abandono en el sector?

Sí, esa es la idea principal. No es tener un dato de un año, sino con diez años de historia podés ver por qué se dio este proceso, lo podés correlacionar con los precios al productor, los precios de exportación, el tipo de cambio porque es un sector que exporta. Eso también nos permite tener la evolución de los rendimientos que es un factor clave para el sector económico. Porque tenemos un dato de rendimiento para el 2010 y otro para el 2020 y con ello podemos ver cómo se afectan muchas áreas en ese período.



El objetivo es básicamente tener una línea histórica y ver cómo evoluciona, correlacionando con el clima que en los últimos tres años fue terrible para el sector.



Al tener estos datos podemos correlacionarlos con las variables climáticas y ver cómo influye la sequía, las lluvias, más allá de las variables económicas. Eso es para un trabajo posterior, porque este es inicial.



¿Es una herramienta para la comunidad científica pero también para los productores?

Sí, para ver cómo afecta el clima, los precios, los costos, obviamente los rendimientos. El objetivo es brindar información al productor para que tomen decisiones.



El Inta hace diferentes trabajos para diferentes áreas, algunas de esas están ligadas a las investigaciones básicas pero también tenemos las áreas de extensión para brindar al productor las herramientas para que tome decisiones.



En este caso, esta publicación, tiene varios objetivos: brindar información, recabar datos para futuras investigaciones, la idea es esa, tiene muchos objetivos. Ya había un precedente que habíamos hecho para el 2010 con imágenes que nos había dado el Ministerio del Agro, pero ya era viejo. Nosotros queríamos agregar la evolución anual, dar un pasito más. Todo viene bien y aporta.

