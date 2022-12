Agenda cotidiana

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Música



Ceci Moya. Ceci Moya dará un concierto hoy a las 21.30 en la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069); junto a su banda Perro en Cine presentará Amar un pez, un repertorio de canciones propias que incluirá estrenos y nuevas magias sonoras. Con invitados especiales. Anticipadas $800 al WhatsApp 341-3725-694 y, en puerta $1000.



Cidade. Hoy a las 21 en el Cidade, noche de hard rock stoner con Lupanar y Lobo del Hombre. Anticipadas $500 al 376 4-603353 y en puerta $700.



Regional. Hoy a las 22.30 en Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950) se presentará Ñande Trío, integrado por Monchy Lima, Yoni Mombage, y Juan Lery. Gratuito.



La Bionda. Hoy desde las 22 Hate Fest III, metal extremo con Hate in Blood, Noxa, In Extremis, y Mount Depression.



Cuarteto. El jueves 15 a las 22.30 se presenta Víctor el ‘Potro’ en el escenario del Casino Club Garupá, el artista posadeño hace covers del gran Rodrigo Bueno y también otros clásicos del cuarteto cordobés, para corear y bailar. Entrada gratuita.



Rock. Cabezones se presentará en Posadas el 17 de diciembre. Será en La Bionda (Mitre 2470)junto a los locales Mostro y Estado Vegetativo. Entradas en La Bionda y That Metal Shop.





Muestras



Areco. En el Museo Municipal “Lucas Braulio Areco” (Rivadavia 1846) se exponen: Esculturas en madera de Marcos Varela, en la Sala Solís, mientras que en la galería se muestran las obras de la Pinacoteca Marcos “Colorín” Otaño. Hasta el 21 de diciembre, de martes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 18 y sábados de 16 a 19.



Talleres. El Centro de Arte del Parque del Conocimiento inauguró El Taller, una muestra de las obras realizadas en los talleres de pintura y escultura del Centro de Arte, y de cerámica y mosaiquismo de Artes del Fuego. Además, se presenta Transformaciones, exposición de obras de los alumnos del Profesorado de Artes Visuales del Instituto Montoya.



Malvinas. A 40 años de la Guerra de Malvinas, la Agencia de Noticias Télam sacó a la luz materiales inéditos de su archivo, generando un documental y una muestra fotográfica que se despliega en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Acompañan 12 portadas de El Territorio de la época pertenecientes al archivo histórico de la Biblioteca del Museo Cambas y más.



Mathot. Oxigeno II y Sinopsis II, de Alberto Mathot, se exponen en el museo Yaparí hasta el 18 de diciembre. Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 20; sábados, domingos y feriados de 15 a 21.





Teatro



Ilusiones. Hoy a 21.30 en Espacio Reciclado, función de Viejas ilusiones, de Eduardo Rovner “porque para cumplir los sueños nunca es tarde”. Actúan Gonzalo Velasco y Cristian Ferri y, dirige Adrián Vázquez.



Iguazú. Hoy a las 21 en ArteRoga Espacio Cultural - Teatro & Títeres (Yapeyú 429 - Villa 14, Iguazú) se presenta Nada del amor me produce envidia, de Santiago Loza, con la actuación de Liliana Rizzo y dirección de Williams Sery. Reservas al 3757-521322.



Comedia. Diez minutos antes del beso, de Alberto Rojas Apel, se presentará el viernes 16 a las 21, en Espacio Base (Rademacher 5324). Reservas al 3765 130101.





Eventos



Infancias. La Giranda presenta el concierto infantil SubiBaja, un viaje en canciones, el domingo 18 a las 19 en Biblioteca Popular Posadas. Info en @girandamusica.



Títeres. Con un taller de manipulación de marionetas y funciones para toda la familia de artistas locales e invitados, del 14 al 17 se realizará el festival Tereré Títeres. En Flora (Santa Fe 1531). Grilla completa en @TiteresRecicloCirco



Flora. Teatro, danza contemporánea y comunitaria, música y stand up son algunos de los talleres que se brindaron a lo largo del año en Flora, y que presentarán los resultados obtenidos en espectáculos gratuitos, en calle Santa Fe 1531. Hasta el 18 de diciembre, info en @flora.espacioculural.



Fomento. Hasta el 11 se puede participar de la convocatoria de Fomento a las Industrias Culturales Misioneras -FIC 2022-. Para inscribirse se debe completar el formulario online en cultura.misiones.gob.ar.





Navidad



Cascanueces. El Ballet Clásico del Parque del Conocimiento, la Orquesta de Cámara y la Academia de Ballet de Moscú presentan El Cascanueces. Hoy la función es a las 20 y mañana a las 19. La entrada es un juguete (nuevo o usado en buen estado) que irá a la Clínica del Juguete para ser donado.



Alem. La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral ya está en marcha, continúa hoy y mañana y el 17 y 18 en el Parque Temático de Leandro N Alem (avenida Libertador 598). Hoy se presenta Luca Sugo y Cristian y La Ruta.



Oberá. Hoy y mañana, se vive “Navidad en el Parque”, en el Parque de las Naciones de Oberá: con números de danzas de las colectividades, platos típicos y el cierre será con el concurso provincial de pan dulce navideño.



Capioví. La Navidad en Capioví tendrá nueve noches de veladas, que incluirán actividades especiales el domingo 25 de diciembre y domingo 1 de enero. Espectáculos al aire libre, números musicales, feria de emprendedores, decoración temática y otras tantas propuestas.