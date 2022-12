María Fernanda Callejón, en pareja con Fernando Gamboa: “Estamos bien”

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

María Fernanda Callejón, quien se divorció a mediados de este año del músico Ricky Diotto, contó que hoy apuesta al amor nuevamente y está en pareja con el ex futbolista y actual DT Fernando Gamboa.



La actriz, que es madre de Giovanna de su unión con Diotto, habló con Intrusos y recordó que con el deportista vivieron un noviazgo de un año y medio en los 90 y no se vieron nunca más.



“En enero empezamos a hablar por Instagram. Un día nos encontramos en la casa de una amiga en común.Nos reencontramos después de 30 años”.



“Fue raro porque fue en medio de un divorcio. Fue un tsunami con una hija pequeña y uno trata de que sea en los mejores términos, pero a veces no se puede y yo ya venía agotada”, detalló y agregó, “ahora estamos muy bien”.