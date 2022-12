Amber busca revertir el fallo judicial que benefició a Deep

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

El ruidoso juicio entre Johnny Depp y Amber Heard terminó a mediados de este año, pero las vueltas del caso siguen igual que el primer día y acaparan la atención de los medios internacionales.



En las últimas horas, los abogados de la actriz hicieron una presentación especial con la que buscan cambiar la decisión del jurado que benefició al protagonista de Piratas del Caribe.



En su apelación de 68 páginas, Heard argumentó que sus declaraciones en el centro del juicio eran “una opinión” y no tenían “una implicación difamatoria”. Si se mantiene el fallo del tribunal podría ser demandada por lo que escribió en un artículo de opinión.



“(Si se mantiene el fallo) sin duda tendrá un efecto escalofriante en otras mujeres que deseen hablar sobre abusos que involucran a hombres poderosos”, indicaron los letrados.



Como el fallo del jurado también tuvo un revés para Depp, ya que consideró que ambos se difamaron mutuamente, el actor en octubre había apelado parte del veredicto que le obligó a pagar 2 millones de dólares a su ex esposa. “El enfático veredicto favorable del jurado sobre las tres declaraciones difamatorias alegadas en su demanda reivindicó completamente al señor Depp y restauró su reputación”, dijo Benjamin Chew, en representación del actor.



De acuerdo al medio Meaww, Heard se quedó a vivir en Mallorca, España, junto a su hija Oonagh Paige y Bianca Butti, su exnovia, y no tiene planes de volver a los Estados Unidos donde es hostigada permanentemente y hasta se ausentó de sus redes. “Sabe que no tiene lugar en Hollywood porque Depp es poderoso”, citó el medio.