Céline Dion sufre una rara enfermedad neurológica que le impide cantar

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

La cantante Céline Dion (54) anunció en sus redes que deberá suspender todas sus presentaciones en el marco del Courage World Tour, y que el aplazamiento de los shows es con fecha indefinida por el momento.



“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y no me es fácil lidiar con ellos...Me entristece profundamente decir que no estaré lista para reanudar mi gira por Europa en febrero”, explicó la artista entre lágrimas en un video que posteó en sus redes sociales el jueves a corazón abierto.



Tras contar que padece el síndrome de la persona rígida, una condición rara y dolorosa que le causa espasmos musculares y le impide actuar en vivo, la cantante y actriz canadiense recibió miles de mensajes de apoyo y palabras cariñosas de sus fans y de sus colegas.



“Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a una de cada millón de personas”, precisó.



Y continuó: “Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos”, señaló Dion, y emocionada relató que “todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar”.



La artista se sinceró con sus seguidores que siempre le han mostrado aprecio y refirió, “siempre he sido un libro abierto y si no dije nada antes lo estoy haciendo ahora, he estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo, ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo por lo que he estado atravesando”, sostuvo visiblemente afectada.



Asimismo, agregó que “todavía estoy aprendiendo sobre esta condición, sabemos ahora que eso es lo que me ha estado causando todos estos síntomas que he sentido. Desafortunadamente esta enfermedad afecta todos los aspectos de mi vida”.



Shows suspendidos

En tanto, ayer el Festival Páleo de Nyon (Suiza), uno de los escenarios donde la artista canadiense tenía previsto actuar el 17 de julio del próximo año, dio la noticia de que Dion “sufre una enfermedad neurológica que le ha obligado a cancelar su gira europea de 2023”.



Con anterioridad, la cantante ya había retrasado su gira por ese continente un año, de 2022 a 2023, por los problemas musculares que finalmente han sido diagnosticados como síntomas de una poco frecuente enfermedad que en palabras de la propia Dion “afecta a una persona entre un millón”.



“Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar, y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, señaló Dion, que es reconocida mundialmente por su enérgico, dulce e inigualable caudal de voz.



A su vez, la artista expresó su esperanza de “estar ya en el camino de la recuperación”.



Un par de años atrás su delgadez fue motivo de alarma para sus seguidores y un tema sobre el cual la prensa puso especial atención, teniendo en cuenta que la propia artista admitía por entonces que estaba muy lejos de estar atravesando un buen momento.