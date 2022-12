El Backstreet Boys Nick Carter fue denunciado por violación y la cadena ABC suspendió un especial

sábado 10 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Nick Carter, integrante de la banda pop norteamericana Backstreet Boys, fue demandado el jueves en un tribunal de Beverly Hills, acusado por una supuesta violación y agresión física a una fan autista de 17 años tras un concierto durante una gira del entonces mega exitoso grupo juvenil en 2001.



Shannon “Shay” Ruth, de 39 años, habló con la prensa tras formalizar la demanda y contó que se presentó junto a otras tres víctimas del artista que prefirieron guardar su anonimato pero que también denuncian haber sido violadas por Carter siendo menores de edad.



“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara”, afirmó Ruth con lágrimas en los ojos al recordar el suceso.

La agresión

Según el relato de la denunciante el traumático suceso ocurrió después de que ella asistiera en 2001 a un espectáculo de los Backstreet Boys en la ciudad de Tacoma y el artista la invitara a subir al autobús al verla haciendo cola para que le firmara un autógrafo, pero Carter la obligó a beber alcohol y la llevó a una cama dentro del vehículo donde la agredió físicamente y la violó.



“Después de violarme, recuerdo que me llamó ‘zorra retrasada’ y que me agarró y me dejó moratones en el brazo”, detalló Ruth y añadió que entonces era virgen, que fue infectada con el virus del papiloma humano y que las otras tres demandantes denunciaron la misma situación.



Mark Boskovich, abogado de la víctima, sostuvo que el objetivo de la demanda es “impedir” que Carter “agreda a más adolescentes y mujeres” y demostrar que la industria de la música “no puede seguir mirando para otro lado”.



En 2017, Carter -que hace un mes perdió a su hermano Aaron- también fue acusado de violación por parte de la cantante Melissa Schuman, ex integrante del conjunto Dream, pero que no tuvo consecuencias penales hasta el momento.



Por su parte, Mark Boskovich, el abogado de Ruth, afirmó que su representada conoció a Carter en febrero de 2001 después de un concierto de los Backstreet Boys en la localidad de Tacoma, Washington, cuando se aproximó para pedir un autógrafo.



“Ella era virgen y lloró durante este calvario, pero eso no lo detuvo”, agregó el abogado. “Carter la llevó a una cama en la parte trasera del bus, la empujó y la violó a pesar de que ella repetidamente le pidió detenerse (...). Él fue rudo, por decir lo mínimo”.



Boskovich explicó que declaraciones de otras tres mujeres, por ahora anónimas y con casos similares, fueron incluidas en la demanda civil.



“Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más en mi vida que lo que me hizo Nick Carter”, dijo Ruth, que lloró de forma incontrolable durante el encuentro con los medios.



Miedo a represalias

La mujer sostuvo que no denunció al cantante antes por miedo a represalias. “Espero que saliendo a la luz pública hoy, otras mujeres encuentren el valor para hablar y exijan a Nick Carter asumir su responsabilidad”.



Carter, hoy de 42 años, era el miembro más joven de Backstreet Boys, grupo pop que causó furor en los años ‘90.



ABC canceló especial

Luego de que se conociera la denuncia contra Nick Carter, acusado de violar a una menor de 17 años con autismo en 2001 y a otras jóvenes, la cadena norteamericana ABC decidió cancelar la emisión del especial navideño del grupo pop.



Así lo confirmaron medios especializados del país del Norte, que detallaron que el programa ya estaba grabado y tenía el título A Very Backstreet Holiday e iba a ser emitido el próximo miércoles en la tradicional señal de aire propiedad del The Walt Disney Company.



En el especial: Carter, AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell y Howie Dorough celebrarían la época navideña con canciones de su décimo álbum, justamente de temática navideña, A Very Backstreet Christmas. También había apariciones de figuras de la comedia y la música norteamericana, como Seth Rogen, Meghan Trainor, Rob Riggle, Nikki Glaser, Ron Funches y Atsuko Okatsuka.



La decisión de los directivos de la cadena deriva de la denuncia por abuso que trascendió el jueves.