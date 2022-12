Acuña y Montiel se pierden la semifinal del Mundial por llegar al límite de amarillas

viernes 09 de diciembre de 2022 | 19:56hs.

La Selección Argentina eliminó a Países Bajos por los los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, pero el lateral izquierdo Marcos Acuña y el defensor Gonzalo Montiel llegaron al límite de amarillas, por lo que se perderán el próximo partido ante Croacia, por la semifinal.

En la derrota frente a Arabia Saudita por 2-1, los dirigidos por Scaloni no sufrieron amonestados. No obstante, frente a México, Montiel fue el único argentino que vio la amarilla tras una fuerte falta sobre Erick Gutierrez a los 43 minutos del primer tiempo.

Mientras que ante Polonia, el que recibió amarilla fue Acuña a los 5 minutos del segundo tiempo, para luego ser reemplazado por Nicolás Tagliafico a los 15'.

De esta manera, el ex River y el defensor surgido de Ferro no podrán estar a disposición del entrenador Lionel Scaloni. En tanto, quienes fueron amonestados ante Países Bajos no corren peligro de perderse el séptimo cruce, ya sea final o tercer puesto, ya que se limpian las tarjetas.