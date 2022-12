Messi: entre festejos, críticas a la Fifa por el árbitro y un "andá para allá bobo" que será meme

viernes 09 de diciembre de 2022 | 19:39hs.

Este mundial, sin dudas, está mostrando a un Lionel Messi diferente a todo lo que se vio hasta ahora dentro de una cancha con la camiseta de la selección. Pero también está mostrando a un Messi desconocido fuera de las canchas, temperamental y crítico. Un nuevo episodio del nuevo Messi se vió tras el triunfo de Argentina ante Países Bajos.

El capitán argentino, ante las cámaras de la tv oficial criticó duramente a la Fifa por designar un árbitro que, a su entender, no está a la altura de las circunstancias. Se trata del español Antonio Miguel Mateu Lahoz. "La FIFA lo tiene que rever", expresó. "No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no podés decir lo que pensás. La FIFA tiene que reveer eso, no puede ponerlo en una instancia así, que el árbitro esté a la altura", afirmó.

Lionel Messi: "No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no podés decir lo que pensás. La FIFA tiene que reveer eso, no puede ponerlo en una instancia así, QUE EL ARBITRO NO ESTÉ A LA ALTURA". pic.twitter.com/FFiT4OGCJO — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2022

En el campo de juego, además, habló de fútbol, de lo que pasó en el partido, de como Argentina no pudo cerrar y tuvo que terminar sufriendo. "No era para que vayamos al alargue y mucho menos a penales. Sufrimos demasiado, pero son los cuartos de final del Mundial". sentenció. Fuera del campo de juego también volvió a hablar con la prensa, pero antes de hacerlo tuvo un cruce con algún miembro del contingente de Países Bajos, que aún no se llega a dilucidar de quien se trata. "Andá para allá bobo", cerró la discusión Messi antes de volver a hablar con la prensa acreditada, y asegurar que "el árbitro nos mandó al alargue". No pasaron más de 15 minutos de esa conversación, y los stickers y memes de Messi y su chicana ya inundan las redes.

Pero esa no fue la única chicana del capitán argentino, que también tuvo palabras para el técnico Louis Van Gaal, con quien tuvo un cruce de palabras en el campo de juego, tras finalizar el partido. Messi, sobre el final de la entrevista soltó "Van Gaal vende que juega bien al fútbol y solo mete pelotazos.

Lionel Messi, durísimo con el DT de Países Bajos: "VAN GAAL VENDE QUE JUEGA BIEN AL FÚTBOL Y METÍA PELOTAZOS". pic.twitter.com/qx9VY0Gpsw — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2022

Messi, además, lo buscó a Van Gaal en el campo de juego, apenas terminado el partido, y lo encaró por sus declaraciones previas.