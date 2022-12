¿Qué le pasa a Agustín? le tocó los pechos a Daniela y exigen una sanción

Agustín Guardis de Gran Hermano fue duramente criticado en las redes por una situación con Daniela Celis, que se encontraba en el jardín de la casa más famosa del país descansando sobre una reposera. Él se acercó para ofrecerle comida y para alentarla a que se levantara le “agitó” los pechos, pero luego se disculpó.

“No, perdón, era acá. ¿En serio no querés huevito o choclo?”, preguntó entre risas, pero en Twitter lo fulminaron y pidieron a toda la comunidad que enviaran Agustín al 9009 para que sea el octavo eliminado del juego. Si bien él celebró estar nuevamente en placa porque se considera fuerte en el exterior, en la última semana tuvo errores garrafales que terminarían con su ilusión de llevarse los 15 millones de pesos.

El joven platense pasó de ser uno de los personajes favoritos al personaje más repudiado del programa por sus actitudes obsenas y fuera de lugar respecto de las muejres. Sus compañeras ya no lo pueden ni ver y Marcos, el único que siempre se mostró incondicional con él, de a poco se comienza a alejar.

Agustín al 9009

Pobre #julieta es chica yo me iría a la mierda pero bancarte un pajero de semejante magnitud te la regalo y no me vengan con que los otros hacen lo mismo ,los otros hablan ,éste se pasa viendo el tender baboseándose haciendo comentarios desecubicados etc. #GH22 #GranHermano2022 pic.twitter.com/ovY2TfEdAc