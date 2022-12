La madre de De Paul habló sobre la molestia de su hijo en la previa del duelo con Países Bajos: "Yo lo vi perfecto"

viernes 09 de diciembre de 2022 | 11:45hs.

La Selección Argentina enfrenta a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y una de las dudas de Lionel Scaloni es la presencia de Rodrigo De Paul en el once titular. Mónica Ferrarotti, la madre del mediocampista, habló en la previa del partido en diálogo con radios nacionales.

En primer instancia, la familiar del futbolista de Atlético Madrid se refirió a cómo se viven las horas previas a este duelo en particular. "Se sufre muchísimo y cada vez más. Hoy estoy súper nerviosa porque, con cada pasito, te ponés más nerviosa y más ansiosa", reconoció.

Tras contar que los amigos del mediocampista surgido en Racing perdieron sus trabajos por viajar al país asiático, tocó el tema físico de su hijo: "Estuve anteayer con Rodrigo y estaba bárbaro". Además, agregó: "Yo lo vi contento y perfecto físicamente", aseguró Mónica en diálogo con Urbana Play 104.3 FM.

En la misma sintonía, detalló: "No sabíamos de dónde habían salido todas las noticias. Me llegaban mensajes preguntándome '¿qué pasa?' y yo también me lo preguntaba porque no sabía. No sé por qué esa alerta. Hablo todos los días con él, entrena perfecto y está todo bien" cerró la madre, dando tranquilidad a los fanáticos.