Scaloni con tres dudas ante el duelo con Países Bajos

viernes 09 de diciembre de 2022 | 9:45hs.

La Selección Argentina se mide ante Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y Lionel Scaloni organiza el equipo que irá de arranque ante los europeos en busca de la ilusión y la esperanza. Luego de las lesiones de Alejandro Gómez y Ángel Di María, sumado a la incertidumbre de Rodrigo De Paul, la Albiceleste se rearma en ataque y el DT deberá elegir quién acompañará a Julián Álvarez y Lionel Messi en ofensiva.

Fideo, que no disputó minutos ante Australia ya que tuvo que dejar la cancha a los 13 minutos del complemento ante Polonia por una molestia en el muslo de su pierna izquierda, volvería a ausentarse del once titular, pero no está confirmado. Asimismo, Papu salió del campo de juego frente a los oceánicos debido a un esguince en su tobillo izquierdo y tampoco jugará.

A su vez, en el entrenamiento del miércoles, otro que sufrió una lesión fue De Paul, quien tiene una molestia en el isquiotibial derecho y es duda: en caso de que se confirme su ausencia el mediocampo sería compuesto por el mencionado Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, aseguran fuentes de TyCSports.

El jueves, Scaloni probó con un 4-3-3, por momentos, y un 5-3-2, en otros. Si se da la primera opción, Nicolás Tagliafico avanzaría por la izquierda, en lugar de Marcos Acuña. Di María podría retornar tras su ausencia en el duelo contra Australia.

Si finalmente, el DT se decide por la segunda fórmula, Fideo saldría y entraría en su lugar Lisandro Martínez, para sumarse a la zaga central.

La formación de la Selección Argentina vs. Países Bajos

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María o Lisandro Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Resultados del desempeño de la Scaloneta hasta ahora

Fecha 1:

Argentina 1-2 Arabia Saudita

Fecha 2:

Argentina 2-0 México

Fecha 3:

Polonia 0-2 Argentina

Octavos de final

Argentina 2-1 Australia

Cuartos de final